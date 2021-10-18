台北挖眼女上銬畫面曝！連砍多刀不手軟　4警聯手才成功壓制

記者張君豪／台北報導

台北市中山區15日上午10點25分發生一起發生恐怖挖眼案，一名王姓女子（54歲）在住處搭電梯，看見陳姓女鄰居（71歲）口罩沒戴好，好意出言提醒，竟遭陳姓女鄰居持美工刀砍殺、手指挖眼，導致臉部、脖子、大腿等多處受傷，送醫縫了好幾十針，讓她非常恐懼，警方逮捕這名陳姓「蛇蠍挖眼女」畫面曝光、場面相當危急。

▲因遭勸戴口罩怒而持美工刀殺傷鄰居並挖眼的陳姓女子，遭警方依殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲因遭勸戴口罩怒而持美工刀殺傷鄰居並挖眼的陳姓女子遭警方依殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

王女遭到攻擊，脖子、臉部、大腿等多處受傷，送醫縫了好幾十針，眼睛也紅腫出血，讓她感到心有餘悸，轄區中山警分局長春所派遣多名警力到場制止奪刀，並順利壓制陳女上銬。

▲因遭勸戴口罩怒而持美工刀殺傷鄰居並挖眼的陳姓女子遭警方依殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場後，將動手女嫌帶回，後續依照殺人未遂移送，案件正在偵辦當中。警方調查，犯案的是陳姓女子，與王姓女子是鄰居，2人素不相識。

王姓女子在臉書po文指控，她15日搭乘電梯，發現樓下女住戶口罩沒戴好，好意出言提醒，沒想到走出電梯時，竟然遭到辱罵、被壓在地上拳打腳踢，對方還持刀攻擊、挖她眼睛。王女脖子、臉部、大腿等多處受傷，送醫縫了好幾十針，眼睛也紅腫出血。

大樓保全看到2女在地上扭打見血，趕緊報警，王女立刻送醫急救，陳女則被警方依殺人未遂、傷害等罪逮捕移送台北地檢署。

據了解，陳女目前離婚獨居，應訊時精神狀態正常，對於為何攜帶美工刀一事交代不清，但坦承因為口罩的事情和王女起衝突，陳女表示，過去和王女不認識，沒有宿怨，事發當下她自己也有被攻擊，身上也有一些擦挫傷，陳女否認有針對眼睛部位攻擊，很希望能和王女和解。

但是因為被害人遭到攻擊後，心神未定，辦案人員告誡陳女不要去騷擾被害人，經移送北檢由檢察官訊問後，因看不出陳女患有精神疾病，無羈押必要，諭知1萬元交保候傳，但陳女幾個小時後仍籌不出錢，檢察官降保為2千元，並通知轄區警方加強巡邏查訪，如果發現陳女再有傷害他人的情形，將依《精神衛生法》通知主管機關，並就近送醫。至於實際動手原因，仍待進一步釐清。

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