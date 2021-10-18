她就住樓下！女慘遭恐怖鄰居亂砍挖眼　精障監護修法成焦點

▲王女在臉書害怕表示，殺她的嫌犯當天就交保，不知道該怎麼辦才好。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市陳姓女子疑因被提醒戴好口罩，就突然抽出隨身美工刀狂刺鄰居，犯後遭逮捕由檢察官諭令交保，讓受害的王姓女鄰居擔心「怎麼辦？嫌犯就住樓下！」台北市社會局18日緊急會同轄區中山分局，將陳女送醫評估精神狀態，也讓目前正在立院審議中的「精障者犯罪緊急監護」成為焦點話題。

屏東縣高樹鄉9月間楊姓男子不滿被提醒戴口罩，徒手攻擊超商女店員還要挖眼睛，事後發現楊男有精神疾病，曾住院治療，如今又傳出台北陳女也因戴口罩問題，攻擊不認識的鄰居，引發民眾對精神障礙患者的疑慮。

▲王女勸鄰居戴好口罩反遭對方持美工刀劃傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為回應社會對社會安全網的訴求，司法院提出《刑事訴訟法》修正草案，新增對患有精障的嫌疑人「緊急監護」制度，也在法界引起廣大討論。除了學者與實務界人士認為，在案件判決確定前，就對精障者實施「監護」，可能有侵犯人權疑慮外，檢察官林達直接從實務面點出草案無法解決眼前問題。

林達指出，司法院的草案要求在精障者涉嫌犯罪案件中，檢察官24小時內要決定是否對被告「聲請羈押」或者「聲請監護」，但是在偵查犯罪的同時，很難完成高度專業的精神鑑定，無法取得「監護」所需的證明，如果是送去醫院作鑑定，只要超過24小時，依照《刑事訴訟法》規定，無論如何就是要放人。

▲陳姓女子犯後被警方壓制戴補。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，當檢察官覺得被告因精神疾病影響而犯案，當然就是向法院聲請監護，沒病就是聲請羈押，2種聲請是互斥的雙軌，不可能同時提出，草案卻不讓承審的法官依職權裁定，當檢察官聲請羈押被告的證據不足，法官只能駁回聲請，即使法官覺得被告可能是因精神疾病犯案，也不能自行裁定監護。

林達認為，精障者犯罪的緊急監護草案立意良善，但「通往地獄的路，有時是由善意鋪成的」，呼籲相關立法應加強配套補強，否則直接上路，後果不堪設想。

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