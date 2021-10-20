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冷空氣趕路中！明天又轉涼「這3區先變天」　各地最低溫出爐

▲▼明天再度變天。（圖／氣象局、臉書）

▲明日起冷空氣再度發威，北台灣氣溫降幅明顯。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定晴朗，白天高溫也較為暖和，不過明日下午開始東北季風再度增強，北台灣轉涼，新竹以北到宜蘭、花蓮等地有短暫陣雨，早晚低溫降至18、19度。周五開始華南明顯水氣經過台灣上空，除北部、東半部、恆春半島會持續下雨外，中部降雨機率也會增加。

氣象專家吳聖宇在臉書貼文中表示，明天上午在東海到琉球海域一帶將有低壓波動發展然後逐漸向東移動加深，並且伴隨鋒面建立，很快東移南壓通過台灣附近，緊接著明天下午起東北季風又會開始增強，天氣再度變化。

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▲▼明天再度變天。（圖／氣象局、臉書）

▲明日北台灣降雨較多。（圖／氣象局）

明天下半天東北風抵達，新竹以北到宜蘭、花蓮等地會逐漸轉為有短暫陣雨天氣，其他地方維持多雲到晴，下午到晚上新竹以北到東半部、恆春半島將持續是陰天有短暫陣雨的天氣，，北海岸、東北角、宜蘭山區將有較大累積雨量出現的機會。

而東北季風增強後，明晚起溫度也將會有再往下降的空間，北台灣濕濕涼涼的感受會再度趨於明顯。周五開始華南有較明顯的中層水氣向東移出，除了北部、東半部、恆春半島持續有下雨的機會外，可能連中部地區都會有出現短暫陣雨的可能性，北海岸、東北角、宜蘭山區有較大雨勢，雲林以南地區則較不受影響。

▲▼明天再度變天。（圖／氣象局、臉書）

▲▼明天再度變天。（圖／氣象局、臉書）

▲明天再度變天，周五到周日北部天氣濕涼。（圖／臉書天氣職人吳聖宇）

由於東北季風也將帶來較涼空氣，配合陰雨的天氣型態，北台灣溫度將會明顯偏涼，北部、東北部白天高溫約21-23度之間，花東地區24-26度，中部地區高溫26-28度，南部地區28-30度以上。

夜晚清晨低溫在北台灣有機會降到18度或以下，花東地區的低溫也會降到20度上下，中南部低溫在21-24度間。預估下周一後東北季風減弱且華南水氣減少，各地天氣趨於穩定好轉，溫度略微回升，不過下周三之後還會再有東北季風增強的機會，天氣將再度轉變。

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