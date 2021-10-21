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一大坨雲系籠罩！入夜雨更猛「濕涼3天探18°C」　下周又有颱風

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天開始東北季風加華南雲雨區影響台灣，北台灣更濕涼，中南部也轉多雲偶雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風增強影響，北台灣轉為濕涼，明天開始華南雲雨區東移，台灣附近水氣更多，北部雨勢加劇，中南部也是多雲偶雨，各地早晚低溫下探18度。氣象專家賈新興表示，目前預報顯示，11月天氣仍是偏暖機會高，另外下周一颱風「瑪瑙」可能生成，不過對台灣天氣沒有影響。

賈新興在YouTube影片中指出，明後兩天受到東北季風影響，北部、東北部降雨增加，宜蘭有較大雨勢，各地氣溫也會下降，須等到下周一東北季風減弱，氣溫才會回升，不過東北部、東部仍會有零星降雨。

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▲▼明天氣溫更低，降雨機率增加。（圖／氣象局）

▲北台灣今日降雨較多，入夜後雨勢持續，明天降雨更明顯。（圖／氣象局）

目前在關島98W有熱帶擾動，歐洲系集模式顯示，該系統可能在下周一、二發展為今年第二十號颱風「瑪瑙」，該系統將從台灣外海通過，對天氣沒有影響，而呂宋島西側在下周一、二也有機會發展出熱帶性低氣壓，不過該系統成颱機率較低，且往越南移動，對台灣也沒有影響。

氣象局預報員李孟軒表示，今晚到明晨東北風增強，桃園以北、宜蘭地區雨勢更增，明天開始到周日華南雲雨區東移，北部、東北部降雨時間拉長，範圍加大，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，花東、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地雲量增多，偶爾飄雨。

▲▼明天氣溫更低，降雨機率增加。（圖／氣象局）

▲▼台灣上空被雲系籠罩，北台灣雨勢較明顯。（圖／氣象局）

▲▼明天氣溫更低，降雨機率增加。（圖／氣象局）

受到冷空氣影響，各地氣溫都會下降，在周六、日兩天是冷空氣最強的時間，北部、東半部早晚低溫18到19度，白天高溫22到23度。中南部低溫約21到23度，白天高溫26到29度，偶爾飄雨時氣溫會再略低。

另外，針對今年冬季氣溫是否低於往年，賈新興表示，預報仍以「正常偏暖」機會最大，雖然今年冬季可能出現較弱的反聖嬰現象，但是去年冬天也有發生中度反聖嬰現象，整季氣溫卻比平均值高0.1度，因此冬季溫度不可單看反聖嬰現象是否發生，還得考慮全球暖化等問題，預計下月預報會更明朗。

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