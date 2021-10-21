今起到周末越來越冷　「最低溫時間點」出爐！入夜北台雨勢再升級

記者李宜秦／台北報導

今天開始東北季風增強，北部、東北部氣溫下滑且有局部陣雨，明天開始到周日再受到華南雲雨區東移影響，水氣更增加，北部、東北部降雨時間拉長，範圍加大，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，中南部山區、花東也有局部短暫雨勢，周末兩天最冷，低溫下探18度。

▲今天開始氣溫逐漸下降。（圖／資料照）

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氣象局預報員李孟軒表示，今日開始東北季風增強，北部雲量偏多，氣溫逐漸下降，今天中午前後高溫約23到24度，降雨機率增加，基隆北海岸有局部大雨。中南部則是多雲到晴，山區午後有零星陣雨，白天高溫可達29到30度。

▲北東降雨今起逐漸增多。（圖／氣象局）

今晚到明晨東北風增強，桃園以北、宜蘭地區雨勢更增，明天開始到周日華南雲雨區東移，北部、東北部降雨時間拉長，範圍加大，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，花東、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地雲量增多，偶爾飄雨。

受到冷空氣影響，各地氣溫都會下降，在周六、日兩天是冷空氣最強的時間，北部、東北部早晚低溫18到19度，白天高溫22到23度。中南部低溫約21到23度，白天高溫26到29度，偶爾飄雨時氣溫會再略低。

今晚開始到周日台南以北、東半部、綠島、蘭嶼、外島沿海、空曠地區需嚴防8到10級強陣風。下周一開始東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過北部、東北部仍有局部短暫雨勢，中南部則恢復到多雲到晴的暖熱天氣。

▲今天起氣溫下降，明天開始降雨也會增多。（圖／氣象局）