中研院研發治療抗體！「雞尾酒療法」對抗新冠肺炎變異株

▲中研院發表抗體雞尾酒療法，具有對抗新冠肺炎變異病毒株潛力。（圖／中研院官網）



文／中央社

COVID-19病毒持續變異，中研院研究團隊近日研發出多株有潛力COVID-19治療性抗體，對變異病毒株有良好中和力，且雙抗體聯合使用有更好效果，可助攻抗體雞尾酒療法。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲全球，出現許多變異病毒株，可能使疫苗等失去效力，全球也加速研發新的療法來預防及治療，其中一個治療策略就是研發中和性抗體，可減少病毒載量以阻止疾病進展並加速患者康復。

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中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員兼任生醫轉譯研究中心主任吳漢忠研究團隊近日發表新研究成果，研發出多株有潛力COVID-19治療性抗體，對於新型冠狀病毒的預防及治療都深具發展潛力。

中研院今天發布新聞指出，研究團隊首先利用小鼠融合瘤技術產生多株的抗新冠病毒單株抗體，接著運用抗體工程改造成人類嵌合型抗體（chAb），進一步透過偽病毒中和測定和新冠病毒進行驗證後，發現6個抗體顯示出對新冠病毒有高度的中和作用。

吳漢忠表示，由於新冠病毒屬於RNA病毒，容易伴隨突變而產生許多不同的變異病毒株，可能導致疫苗或中和性抗體的保護力下降，研究團隊後來利用新冠變異病毒株的偽病毒來測試，發現其中5株中和性抗體對於各種突變株，包含英國株、南非株、巴西株、加州株、紐約株、印度株等常見的變異病毒株的偽病毒皆有良好的中和力。

研究團隊後續也進一步發現及釐清雙抗體聯合使用有更好的中和力對抗變異病毒株，也進一步使用抗體雞尾酒療法，用來減少變異病毒株所產生的抗藥性，結果顯示，研究團隊研發的6株中和性抗體所組合的雞尾酒療法對於常見的變異病毒株的假病毒，都顯示有效的中和效果。

吳漢忠說，這6種嵌合抗體可以策略式地研發多種的抗體雞尾酒療法，可預見這項研究成果未來可被廣泛應用在新冠病毒突變株的各種預防及治療。

中研院也提到，6種COVID-19治療性抗體對於新型冠狀病毒的預防及保護都深具發展潛力，已申請國內外專利，未來可望化研為用，造福人群。

此論文共同第一作者為中研院細生所博士蘇士傑及生化所博士生楊子靖，研究團隊包含吳漢忠、生化所副研究員徐尚德、生醫所及轉譯中心研究員林宜玲、生醫所及轉譯中心研究員陶秘華及基因體研究中心研究技師詹家琮。

研究團隊因研發出有潛力COVID-19治療性抗體，已經發表3篇文章在國際期刊，2篇刊登在「PLOS病原體」，1篇刊登在「自然-結構與分子生物學」。