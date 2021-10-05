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打BNT第7個月抗體消失？林氏璧曝「未來施打策略」：別被嚇到了

▲▼南韓一名高中生接種第1劑輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美研究發現BNT接種2劑在第7個月「體內抗體消失」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

美國最新研究顯示，許多完整接種2劑BNT疫苗的人士，在接種6個月後，就不再擁有可以對抗新冠變種病毒的抗體。對此，前台大感染科醫師林氏璧要大家別被嚇到，疫苗隨時間保護力或抗體下降都不是新聞，且該研究受試者僅46人，判讀要更加小心。

據路透社報導，研究人員對比了46名健康人士剛接種完第2劑疫苗與6個月後的血液樣本後發現，剛接種過2劑BNT的受試者體內抗體水平極高，但約有一半受試者在6個月後，體內就找不到可對抗新冠變種病毒的抗體，顯示人們在接種了2劑疫苗的6至7個月後，應再施打加強劑以增強對新冠變種病毒的保護力。相關研究的論文已於9月30日上傳至生物學資料庫bioRxiv中，不過此研究尚未經過同儕審查。

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前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》要大家別被嚇到！該研究僅46名受試者，判讀可能要小心，別的研究發現和這篇不完全相同。他說，目前看到的疫苗對Delta保護力下滑，應該是時間加上病毒變種的因素皆有，但對於Alpha保護力下降不會如Delta嚴重，「但還是有在下降就是了」。

▲▼疫苗,輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲最新研究發現，完整接種2劑輝瑞疫苗的人士，體內抗體水平會在7個月後驟降10倍。（圖／路透）

林氏璧直言，抗體下滑、保護力下降都不是新聞，該篇研究較重要的是看到T細胞免疫力也有下降，這對防重症或抗體持久性都很不利，因此第三針可能的確有其必要，但究竟接種時間點為何，是否全部的人都需要？他認為接下來還有得討論。

未來疫苗是否每6個月就要打一次？林氏璧認為「不一定！」也許mRNA疫苗就該要打第三劑才能讓免疫系統建立較好免疫記憶，「我們目前打的許多疫苗都是需要多劑，或是小時候打然後要在4～6歲的時候再補打。」

▲台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，台南市長黃哲視自前往視察學生施情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲首批BNT疫苗供學生在校園接種。（示意圖／記者林悅翻攝）

林氏璧接著說，或者mRNA第一、第二劑間隔不應該這麼短，如同台灣和英國、加拿大把2劑間隔拉長效果可能會更好，為在後續研究中仍須密切關注的重點。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在昨（4）日記者會中被問到此事回應，目前無法看到該研究全文包括測什麼樣的抗體、用什麼方式？他認為應回歸科學面，評估研究人數以及後續追蹤的方法學上的議題，只要對疫苗政策有相關影響，都會提到專家會議討論。

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