四叉貓「高端三度驗抗體」狂噴130倍　網驚呆：又要被罰錢了？

▲劉宇拿五倍券付抽血檢驗費！（圖／翻攝劉宇粉專）



網搜小組／劉維榛報導

四叉貓（劉宇）15日下午第三次公布驗高端抗體成果，他在粉專表示「打完兩劑高端後，過了14天我又去抽血驗抗體，這次數值 4610.2 AU/mL，是第一次基本戰力（35.4）的130倍」，消息曝光後，掀起網友關注！

劉宇在粉專自曝時間軸，從8月23日打一劑高端，並且在相隔15天後抽血（9月7日），當時檢驗報告顯示，「我驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，抗體數值偏低（參考數值要50以上，但應該是指兩劑？）」

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接著35天後，也有是9月27日抽血，第二次抗體報告顯示，「看好了全世界，我只示範一次，在兩週後抗體暴增25倍以上，IgG抗體：35.4 =＞ 907.5，整整提高了25.6倍！」

到了9月30日，劉宇積極打了第二劑高端，並在昨（14）日去禾馨第三次抽血，今天報告熱騰騰出爐，劉宇直呼「這次數值 4610.2 AU/mL，是第一次基本戰力(35.4)的130倍，已經沒有人可以阻止我啦。」文末他也強調，預計11月1日是最後一次抽血。

▲劉宇第三次驗抗體出爐！（圖／翻攝劉宇粉專）



底下網友也狂嘴，「只能去紐西蘭的高端仔」、「哈！超級賽亞人！」、「四叉貓進化變四千貓了」、「一種130倍界王拳的概念」、「可以抽六個月後的，我最近要去抽看看」、「糟糕～又要被罰錢了」。