莫德納等超過10週！民憂「保護力衰退」能否混打？中研院長回應了

▲許多國人在今年7月就施打第1劑莫德納疫苗，至今已超過10週。（圖／路透）

記者林育綾／台北報導

許多國人在今年7月就施打第1劑莫德納疫苗，而中央規定需滿10週方可施打第2劑；不過如今有大批民眾早就超過10週，甚至12週，仍苦等不到疫苗，也擔憂保護力下降。立委今針對此情況質詢，而中央研究院院長廖俊智表示，根據國外論文，超過10週疫苗仍有保護力，而外界關心能否開放混打，目前正在臨床實驗中。

立法院今（4）日召開教育文化委員會，邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況，並備質詢。其中立委萬美玲提到，台灣很多人施打莫德納疫苗第1劑，到現在已經滿10週，甚至超過12週，已經遠遠超過國外的時間範圍；不過中研院研究員何美鄉接受媒體採訪時卻說「距離時限還有一點距離」，她詢問院長廖俊智，「依照您的研究，這時間間隔，保護力會衰退嗎？」

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▲中研院院長廖俊智回應疫苗施打超過10週問題。（圖／記者林育綾攝）

廖俊智回應，有關疫苗施打的時間間隔，需要由主管機關決定；不過根據許多國外陸續發表的科學論文顯示，疫苗第1劑施打後就算拖了很久，還是有保護力，像是AZ甚至有超過12週更有效的研究；後來陸續看到莫德納也有相關研究。萬美玲追問，所以中研院目前只有引用國外論文的說法嗎？們有自己的研究？廖俊智承認目前只有參考國外的論文。

至於何美鄉對媒體提到，施打莫德納疫苗第1劑的民眾，第2劑也可以混打BNT，廖俊智強調，「這是她的個人意見，不代表中研院的立場。」

▲莫德納能否會打其他廠牌疫苗？目前正進行臨床實驗。（圖／路透）

至於莫德納能否混打同是mRNA技術的BNT，甚至是腺病毒載體的AZ，又或是高端疫苗？廖俊智說，學理上的說法是一回事，但還是要靠臨床證明，而學理上現在也無法說出可以或不可以的理由，還是要依據臨床實驗，他坦承「這確實是目前最棘手問題，還在臨床實驗中」。

至於中研院目前正進行自行開發mRNA疫苗的研究，他也表示，會分兩部分進行，希望在1到2年內，能在動物實驗上有成果。