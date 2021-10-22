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批勃恩斯囂張挺台　陸官媒放話：入境後無須給予外交禮儀外的客氣

▲美國駐華大使人選勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透）

▲美國駐華大使被提名人勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國駐華大使被提名人勃恩斯（Nicholas Burns）在參議院聽證會上對大陸的政策提出批評，其中還強調要深化美台安保關係，將台灣打造成「敲不開的堅果」。對此，大陸外交部、國台辦均對其言論表達抗議，鷹派官媒《環球時報》也放話建議，「從他入境那一刻開始，中方就無需給予他除了外交禮儀之外的任何其他客氣。」

▲▼美中關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中美關係持續低迷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

《環球時報》昨（21）日以《就這副腔調，伯恩斯（勃恩斯）來中國少不了碰釘子》為題發出言詞犀利的評論。評論指出，拜登總統提名的新任駐華大使勃恩斯出席參議院聽證會時不僅宣稱中國是美國21世紀最大的地緣政治考驗，而且對中國的內外政策進行「幾乎無遺漏」的猛烈抨擊，他的這番表態肯定是迄今為止美國駐華大使赴任前最強硬、也最囂張的聽證發言。

評論提到，如此系統地攻擊中國，顯然不是正常情況下一位即將赴任中國的美國大使該做的事情，勃恩斯的聽證發言展示了美國政治精英層目前對中國的整體敵意，「整場聽證會傳遞的信息是，要在今天做駐中國大使，就得這麼強硬。」

評論指出，勃恩斯是資深的外交官僚，他被普遍認為是美國對華政策的執行者，不太可能有個人突破力，「未來中國同他打交道，會有更強烈與美國國務院打交道的感覺。

評論強調，聽證會發言中沒有表現出外交官通常具有的工作藝術和分寸感，而是顯得有點愣，還有那麼一點指向中國的傲慢，「相信他來中國後少不了碰釘子，而且我們的建議是，從他入境那一刻開始，中方就無需給予他除了外交禮儀之外的任何其他客氣。」

評論呼籲，北京就用一顆平常心迎接這位美國新大使，他不具有改善中美關係的積極願望和能量，但他手中向我們發難的工具也少得可憐，「我們要對美國國會和華盛頓政治精英層說，他們也要用一顆平常心送勃恩斯赴任中國。整個華盛頓都拿不出辦法謀取對華鬥爭的勝利，他們能指望勃恩斯做什麼呢？」

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關鍵字：

勃恩斯環球時報大使美國中國大陸台灣兩岸

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