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2021台灣創新技術博覽會成績出爐　崑山科大榮登科大最多金

▲2021年台灣創新技術博覽會因疫情關係改採線上展覽，奪下3金2銀3銅等8面獎牌，在技職學校中領先群雄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021年台灣創新技術博覽會因疫情關係改採線上展覽，奪下3金2銀3銅等8面獎牌，在技職學校中領先群雄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年台灣創新技術博覽會因疫情關係改採線上展覽，20日公告得獎名單，崑山科技大學師生擁有蓬勃的創新與研發能量，此次亦不缺席，共有17件發明在「發明競賽區」參展，最終奪下3金2銀3銅等8面獎牌，得獎率近5成，得牌數不僅為私立科大第一，更榮登全國科大最多金，在技職學校中領先群雄。

崑山科大連續多年參與台灣創新技術博覽會皆榮獲亮眼佳績，今年蟬聯私立科大獲獎數最多的學校！勇奪金牌的師生團隊，其發明皆有看頭，且都已經獲得專利。空間設計系張郁靂主任指導學生鄭博元、黃振育、王鈺芳、郭諭蓁，以「虛擬實境輔助室內設計系統及其互動方法」獲金牌，該發明結合互動、科技、虛擬實境來進行一連串的空間設計，並以Qrcode及互動桌作為虛擬實境與外人進行互動，以商品化的角度來看，可做為模擬住家空間要整修及替換家具時使用的工具，以實用性的角度來說，則能進行較直覺性的操作，讓大多數的人都能夠輕鬆運用，並進行即時的空間體驗。

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▲2021年台灣創新技術博覽會因疫情關係改採線上展覽，奪下3金2銀3銅等8面獎牌，在技職學校中領先群雄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

機械系江智偉、孫書煌及謝明君三位副教授指導學生鍾天穎、鍾緯勳，以「以表面波頻率偵測材料表面瑕疵之方法」獲金牌，本發明開發表面量測之自動化檢測設備，進行材料、產品瑕疵檢測，並結合雲端系統與App進行即時通報，提升製造產業生產效能，降低成本。可普及於傳統製造廠和替代目前相關行業行之有年之高單價材料瑕疵檢測設備，協助製造業快速檢測材料品質，以利製程改善，為企業節省經費。另外，可將檢測資料結合物聯網（IoT）系統提供業者所需的相關資訊，或作為業者未來產品AI深度學習之用，協助傳統產業轉行為智慧工廠。

第三項獲金牌的作品為資工系曾建勳副教授的「牙線棒自動拉力測試儀」，本商品利用資訊與通訊技術以檢測自動化來取代現行人工檢測的方式，達到拉力檢測標準的公正性與時效性，為牙線棒代工製造業提升生產力與降低成本，建立完整的自動化生產控制系統。

此外，電子系謝明君副教授團隊「全日型低溫太陽熱能智慧發電系統」提供全日型低溫太陽熱能智慧發電系統，用以解決習知技術中所面臨之問題；機械系朱孝業教授團隊「監控射出成型機曲手軸承保養潤滑之系統及方法」與廠商產學合作，目前已進行實機驗證與融入的測試階段，測試成功即可上線生產，並將此具有智慧化潤滑預知保養功能的塑膠射出成型機台推展至全球，以提高產值，商品化價值非常高。以上兩項發明皆榮獲銀牌。

▲2021年台灣創新技術博覽會因疫情關係改採線上展覽，奪下3金2銀3銅等8面獎牌，在技職學校中領先群雄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

機械系陳長仁教授團隊「室內防火斷熱窗簾裝置」通過防火三級，可取代窗簾，隔熱效果特佳且施工輕巧容易，不僅民眾能自行組裝，更能達到降低室內溫度、提高人體舒適度、減少建築冷氣空調使用量，進而達到節能減碳的效果；張育斌教授團隊「太陽能風洞船與水質採檢系統」使用風動力驅動船體，不會對水下生物造成危害，用戶可於岸上以遙控的方式操縱移動船位置，對不同深度的池水進行量測，資料亦能傳上雲端；徐孟輝副教授團隊「三維列印機之機體」可轉換展開狀態與收合狀態，考量安全性及環境保護、維修簡易、相容性、擴充性，也擁有輕量化、降低生產成本的模組化設計等創新價值。以上三項發明皆獲得銅牌，成績相當優異！

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