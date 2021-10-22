今年冬天特別冷？　吳德榮一圖打臉

▲今年冬天因反聖嬰現象，被認為會特別冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

今年冬天因為「反聖嬰」現象影響，許多專家認為冬天可能會很冷。氣象專家吳德榮對此有不同看法，他說這是以目前氣象科技無法肯定的，而且去年是強反聖嬰，但台北市的冬季均溫卻高於氣候均溫，所以他並不支持這說法。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」貼出一圖指出，以去年冬季(2020~21)為例，「中太平洋海溫」是符合「反聖嬰」定義(連續5個月≦－0.5度)的，最低更曾達－1.3度(藍虛線)，可稱得上強「反聖嬰」；但台北去年冬季均溫為17.7度，仍高於氣候平均的17.3度，並不支持『每當有「反聖嬰」現象，台灣冬天會很冷』的論點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲去年冬季(2020~21)為例(左圖)，「中太平洋海溫」是符合「反聖嬰」定義(連續5個月≦－0.5度)的，最低更曾達－1.3度(藍虛線)，可稱得上強「反聖嬰」。今年的歐洲(ECMWF)模式模擬顯示(右圖)，所有系集模擬(紅細線)中能符合「反聖嬰」定義的不到一半。模擬也顯示，其中發展成「反聖嬰」的系集成員，也很難像去年實測那麼強。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

而今年「中太平洋海溫」的預測，所有系集模擬中能符合「反聖嬰」定義的不到一半，這也大約反映今年冬季能發展成「反聖嬰」的機率。模擬也顯示，即使其中發展成「反聖嬰」的系集成員，也很難像去年那麼強。殷鑑不遠，已有去年的實證，還該「押寶」今年冬天會很冷嗎？吳德榮也直言「以目前氣象科技是無法肯定的。」