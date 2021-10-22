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今晨最低17℃！北北基炸大雨「北台濕涼連三天」　16縣市刮10級風

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到東北季風影響，今晨最低溫出現在新北石門區17度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到東北季風影響，今晨最低溫出現在新北石門區17度。苗栗以北濕涼有雨，氣象局也針對北北基區發佈大雨特報。週末假期都會是這樣濕涼天氣，下週四還會有另一波東北季風報到，將會再度降溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(22)日至下週日(24日)東北季風增強，平地最低氣溫約在17度左右，北台濕涼；降雨範圍比前波略廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，有較大雨勢，尤其北海岸、北部山區。氣象局也針對北北基區發佈大雨特報。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北北基大雨特報。

中部有局部短暫雨的機率；南部受影響輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率，今日各地氣溫：北部17至21度，中部18至29度；南部19至31度，東部18至28度。

最新模式模擬顯示，下週一(25日)至下週四(28日)東北季風減弱，氣溫略升、略轉乾；大台北東側、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。下週四(28日)晚東北季風略增強，氣溫再降，仍是「東雨西晴」的天氣。各國模式仍模擬，下週南海及菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但對台皆無影響。

▼臺南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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