要柯文哲唸4個堅持被罵爆　民進黨聲援簡舒培批「側翼」霸凌

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者陶本和攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文國慶談話發表「4個堅持」，民進黨台北市議員簡舒培20日質詢時，要求台北市長柯文哲重複唸出「4個堅持」，引發爭議遭洗版砲轟，民眾黨秘書長謝立功21日舉行記者會抨擊，簡利用議會角色做黨發言人工作，是不是角色錯亂？對此，民進黨發言人謝佩芬反酸，「民眾黨傾全黨之力，上從秘書長下到側翼去圍攻一個議員，是不是只要柯市長在議會不開心，民眾黨就要群起霸凌他黨議員？」

簡舒培昨天在北市議會質詢時，逼柯文哲一字不漏唸出蔡英文提出「4個堅持」，柯反問「我不需要當小學生，讓你來指導唸課文」，並爆氣說「就因為她這廢話我不想唸啦」；謝立功今批評，難道要擺脫中共同路人要用複誦的模式嗎？這是在搞文革嗎？質疑簡舒培角色錯亂，用議員的角色卻在做黨發言人的事情，要求簡舒培道歉。

對此，謝佩芬則說，市府應該尊重議員質詢權，議員代表民意提出監督內容也可受公評。但民眾黨傾全黨之力，上從秘書長下到側翼去圍攻一個議員，是不是只要柯文哲在議會不開心，民眾黨就要群起霸凌他黨議員？

簡舒培則透過臉書回應，柯文哲動用網軍攻擊自己，她從頭到尾沒有強迫柯文哲一定要說，「只有不斷問他敢不敢說，如果敢，就快說；如果不敢、不願，柯文哲如果明確說了他的意見，當然我也無法勉強他一定要這樣說。」