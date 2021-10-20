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卓冠廷、趙怡翔「爆食」火鍋　網：怎沒揪「國民女婿」羅一鈞？

▲▼卓冠廷、趙怡翔一起吃火鍋。（圖／卓冠廷提供）

▲卓冠廷、趙怡翔一起吃火鍋。（圖／卓冠廷提供）

記者陶本和／台北報導

新北市議員參選人卓冠廷、台北市議員參選人趙怡翔20日在鶯歌合體吃火鍋，推廣陶藝品。特別的是，卓冠廷在臉書貼出二人「爆食」的貼文後，有網友留言建議，應該約「國民女婿」羅一鈞一起，三人可以組成團體出道。

秋意漸濃，投入新北土城、樹林、三峽、鶯歌的議員選戰的卓冠廷，找來投入大安文山市議員選戰，有「口譯哥」之稱的趙怡翔，到鶯歌一起吃火鍋，替今年受到疫情影響，業績僅剩三成的火鍋業者發聲。

▼卓冠廷、趙怡翔一起吃火鍋。（圖／卓冠廷提供）

▲▼卓冠廷、趙怡翔一起吃火鍋。（圖／卓冠廷提供）

卓冠廷表示，如今政府防疫做得很好，逐漸解封之下，希望民眾可以趁天冷，支持附近的優良店家，放心去消費。他說，吃火鍋好處多多，開胃禦寒、營養均衡，又方便簡單。

卓冠廷說，台灣人愛吃火鍋，根據統計一年要吃掉約3億份，創造近400億產值，他說，自己家裡曾經開過火鍋店「元町東京火鍋」，相信很多鶯歌、三峽、桃園的鄉親都吃過，生意一直不錯，直到前幾年租約到期家裡才決定休息，所以對火鍋也算是有家學淵源。

此外，卓冠廷也和趙怡翔到鶯歌農會藝術館參觀，聽取館長沈建中的介紹，沈館長也分享，鶯歌農會堅持訂單要下給鶯歌在地的工廠，工廠有訂單，地方才有工作機會，也提供台灣的藝術家們，展示作品，用比較便宜的價格，提供給一般民眾或收藏家購買。

趙怡翔也分享，他在外交單位工作的經驗，表示台灣致贈外賓的禮品，很多都是鶯歌的陶藝品，今年隨著藝術家和產業的創新，外交單位也更重視這些陶藝品，除了一定要是台灣生產以外，能有別以往增加更多台灣元素的創作。

特別的是，有不少網友看到卓冠廷臉書PO出的「爆食」貼文，兩人埋頭猛吃的畫面，也打趣說「我覺得你們少約一個人國民女婿羅一鈞，不然可以湊個團體一起出道。」

▼卓冠廷、趙怡翔一起到鶯歌農會藝術館參觀。（圖／卓冠廷提供）

▲▼卓冠廷、趙怡翔一起吃火鍋。（圖／卓冠廷提供）

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