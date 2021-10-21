全國首例！破解任天堂Switch爽玩200款遊戲　他海削千萬下場曝

記者吳奕靖／高雄報導

日本任天堂公司自推出Switch遊戲機後，掀起全球玩家搶購熱潮，成為電玩界的新寵兒，Nintendo Switch Online更是提供線上對戰，以及上百款紅白機NES、超級任天堂SNES經典遊戲合輯讓訂閱會員免費遊玩。不過台南卻有一名林姓男子透過從大陸購買的盜版工具來破解，讓玩家爽玩盜版遊戲，而他自己2年左右時間，海賺上千萬。

▲林姓男子從大陸購買破解器盜版（機體下方黑色物），爽賺上千萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

41歲的林姓男子看準Switch於疫情期間宅經濟之商機，從大陸購入注入器、短接器等工具，並上網下載軟體，來破解正版Switch主機系統，造成正版Switch遊戲機得以讀取盜版遊戲檔案，而且可連線到虛擬系統之黑商店下載盜版遊戲使用，再於蝦皮拍賣平臺刊登販賣改機破解遊戲等訊息，來牟取不法利益；由於畫質清晰及系統穩定，吸引眾多玩家上網購買，每套賣2萬，僅2年多時間，販賣金額即達上千萬元。

▲林姓男子從大陸購買破解器盜版，爽賺上千萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過調查，保二總隊刑事警察大隊偵三隊派員深入追查，蒐集相關事證後，立即持搜索票前往林姓業者在臺南市北區之住宅執行搜索，現場查扣電腦主機、Switch主機、記憶卡(破解檔)、讀卡機、短接器、注入器及Switch收納包等侵權證物1批，全案依涉嫌違反著作權法及商標法偵辦中。

