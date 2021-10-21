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衛福部前部長林奏延：高端新冠疫苗登上國際頂尖期刊　是申請國際認証非常重要的一步

▲▼ 衛福部前部長林奏延：高端新冠疫苗登上國際頂尖期刊　是申請國際認証非常重要的一步 。（圖／高端提供）

▲高端疫苗的二期試驗結果登上國際期刊《刺胳針》的呼吸醫學期刊，是申請國際認證非常重要的一步。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導

國產高端疫苗的二期試驗結果登上國際期刊《刺胳針》的呼吸醫學期刊（The Lancet Respiratory Medicine）發表，這也是第一次台灣完成一、二期臨床試驗的新冠肺炎報告登上國際頂級期刊。高端疫苗二期臨床測試主持人林奏延擔任該論文召集總主持人，他表示， 這篇論文不但讓台灣的生技產業被國際看見，更是高端申請國際認證非常重要的一步。

據了解，此篇論文名為《運用CpG1018佐劑的高端武漢肺炎蛋白疫苗的安全性和免疫性：台灣大規模雙盲、隨機的二期試驗大規模中期結果報告》，該論文由台大謝思民醫師與北醫劉明哲醫師擔任第一與第二作者，召集總主持人林奏延醫師擔任通訊作者，結合國內11家臨床試驗中心與公司研發團隊，共同完成論文撰寫，並順利於國際頂尖期刊《刺胳針呼吸醫學》審查發表。

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《刺胳針呼吸醫學》是Lancet系統的醫學專業期刊，不但具有優異的影響力指數（Impact Factor：30.700），同時也是COVID-19相關研究的重要審查發表平台之一。尤其是在重症醫學及呼吸系統兩大領域中，刺胳針呼吸醫學更是該兩大領域中排名第一的全球性醫學雜誌。

林奏延醫師昨(20)日接受訪問時表示，高端新冠疫苗試驗結果能夠登上國際期刊，具備兩個意義，第一個是對於台灣生技產業的肯定，因為疫苗產業是集結整個國家的生物醫療和技術的總和，從初期的基礎研究、臨床試驗到之後的製造、銷售等等，必須是一個很完整的體系，才有辦法完成。

第二個意義則是有助於高端的國際認證，目前高端已經在巴拉圭做第三期人體臨床試驗，採免疫橋接設計與AZ疫苗進行比對性試驗。同時也與歐盟法規單位(EMA)等其他法規主管機關諮詢，規劃其他國際三期臨床試驗，國際法規聯盟ICMRA以及由澳洲、加拿大等五國所組成的 Access Consortium，正積極倡議新冠肺炎疫苗的免疫橋接試驗

林奏延醫師特別感謝3,752位受試者，抱著「愛台灣」的心情參與試驗，更感謝11家臨床試驗中心的試驗主持人及醫護人員，才能在有限的時間內完成這個大規模的接種計畫。更感謝政府與民間通力合作，採取「PPP」（public private partnership）的主流趨勢，共同負擔風險，共享成果。

而隨著新冠肺炎病毒不斷變異，林奏延表示，現階段所有的疫苗都會往變種株的方向努力。而高端目前也在進行混打試驗，根據初步的試驗結果，一百位受試者當中，五十位「AZ+AZ」，另外五十位「AZ+高端」，發現混打的T細胞的免疫反應較佳，近期會把試驗結果投稿至國際期刊，做為未來施打疫苗的參考，也有助於台灣的疫苗在國際舞台上再度發光。

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