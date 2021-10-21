BNT熟齡人打完也會發燒原因曝光　一表看懂7大副作用

▲成年人接種BNT還是有可能出現副作用，只是機率比年輕人低。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

第12輪疫苗第一階段共有188萬人將自22日起開打，不過，近日有部分已接種第一劑BNT的民眾跳出來表示出現發燒等副作用，掀起網友熱議。其實，BNT疫苗與其他新冠肺炎疫苗一樣，接種後仍有可能出現注射部位疼痛、頭痛、發燒等副作用，就連最罕見的副作用心肌炎也有可能發生在熟齡族群，只是機率比年輕人低。

曾出演「花系列」名作《太陽花》、《金家好媳婦》的女星梁家榕，20日在社群網站表示已接種第一劑BNT疫苗，原本以為50歲的自己不會有太激烈的副作用，沒想到打完1個小時就開始疲倦，4個小時頭痛，隔天甚至開始反胃、輕微腹瀉，在床上休養了2天，「手臂疼痛、身體酸痛、輕微發燒通通中獎」、「有人打第一劑BNT也跟我一樣超難受的嗎？聽說很少數人頭會痛得這麽嚴重耶」。

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▲AZ、BNT、莫德納疫苗的常見副作用。（圖／指揮中心）

其實，根據疾管署網站上的BNT疫苗第三期臨床試驗結果資料來看，年滿16歲以上的青少年及成人接種完成後，仍有一定的機率出現以下副作用，注射部位疼痛84.1％、疲倦62.9％、頭痛55.1％、肌肉痛38.3％、畏寒31.9％、關節痛23.6％、發燒14.2％，這些都是極常見的副作用，通常症狀輕微並會在數天內消失。

另外常見副作用還有噁心、嘔吐；不常見副作用有淋巴結腫大、過敏反應（例如：皮疹、搔癢、蕁麻疹、血管性水腫）、失眠、肢體疼痛、身體不適、注射部位搔癢；罕見副作用有顏面神經麻痺；而最讓大眾抱有疑慮的副作用心肌炎，則好發在年輕男性身上居多。

▲接種BNT發生心肌炎的機率約為百萬分之100到160。（資料照／記者呂佳賢攝）

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬曾說明，國外接種BNT發生心肌炎機率約百萬分之100到160之間，好發在年輕男性身上居多，有時也與體質有關，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，有時能自行痊癒，多數不會有不好的後遺症，但民眾若有相關症狀，還是要盡快就醫。

至於目前台灣的疫苗接種情況，中央流行疫情指揮中心20日公布最新疫苗接種數據，截至19日為止全台累積接種已經達到2054萬劑，疫苗覆蓋率達到64.29％。而在疫苗不良事件統計資料中，新增通報12起疫苗接種後死亡事件，分別有6人接種AZ疫苗、4人接種莫德納，還有2人接種BNT疫苗。