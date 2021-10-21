　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BNT熟齡人打完也會發燒原因曝光　一表看懂7大副作用

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲成年人接種BNT還是有可能出現副作用，只是機率比年輕人低。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

第12輪疫苗第一階段共有188萬人將自22日起開打，不過，近日有部分已接種第一劑BNT的民眾跳出來表示出現發燒等副作用，掀起網友熱議。其實，BNT疫苗與其他新冠肺炎疫苗一樣，接種後仍有可能出現注射部位疼痛、頭痛、發燒等副作用，就連最罕見的副作用心肌炎也有可能發生在熟齡族群，只是機率比年輕人低。

曾出演「花系列」名作《太陽花》、《金家好媳婦》的女星梁家榕，20日在社群網站表示已接種第一劑BNT疫苗，原本以為50歲的自己不會有太激烈的副作用，沒想到打完1個小時就開始疲倦，4個小時頭痛，隔天甚至開始反胃、輕微腹瀉，在床上休養了2天，「手臂疼痛、身體酸痛、輕微發燒通通中獎」、「有人打第一劑BNT也跟我一樣超難受的嗎？聽說很少數人頭會痛得這麽嚴重耶」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接種新冠疫苗副作用有哪些？ 各家廠牌1張表秒看懂！

▲AZ、BNT、莫德納疫苗的常見副作用。（圖／指揮中心）

其實，根據疾管署網站上的BNT疫苗第三期臨床試驗結果資料來看，年滿16歲以上的青少年及成人接種完成後，仍有一定的機率出現以下副作用，注射部位疼痛84.1％、疲倦62.9％、頭痛55.1％、肌肉痛38.3％、畏寒31.9％、關節痛23.6％、發燒14.2％，這些都是極常見的副作用，通常症狀輕微並會在數天內消失。

另外常見副作用還有噁心、嘔吐；不常見副作用有淋巴結腫大、過敏反應（例如：皮疹、搔癢、蕁麻疹、血管性水腫）、失眠、肢體疼痛、身體不適、注射部位搔癢；罕見副作用有顏面神經麻痺；而最讓大眾抱有疑慮的副作用心肌炎，則好發在年輕男性身上居多。

▲▼四種新冠疫苗 高端 莫德納 AZ BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

▲接種BNT發生心肌炎的機率約為百萬分之100到160。（資料照／記者呂佳賢攝）

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬曾說明，國外接種BNT發生心肌炎機率約百萬分之100到160之間，好發在年輕男性身上居多，有時也與體質有關，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，有時能自行痊癒，多數不會有不好的後遺症，但民眾若有相關症狀，還是要盡快就醫。

至於目前台灣的疫苗接種情況，中央流行疫情指揮中心20日公布最新疫苗接種數據，截至19日為止全台累積接種已經達到2054萬劑，疫苗覆蓋率達到64.29％。而在疫苗不良事件統計資料中，新增通報12起疫苗接種後死亡事件，分別有6人接種AZ疫苗、4人接種莫德納，還有2人接種BNT疫苗。

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天　變天時間出爐
劉小妹虎豹潭失聯5天　消防員泡水中喊「讓我幫妳回家」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BNT熟齡人打完也會發燒原因曝光　一表看懂7大副作用

今變天！北台濕涼有雨下探18℃　下週可能有秋颱發展

今年冬天很冷！她衝3趟賣場「暖暖包都缺貨」　櫃台一畫面超傻眼

宜蘭背包哥彎腰撿鈔給店員　肉羹店調監視器一看「結局神逆轉」

婆婆「偷送媳婦物品」被抓包腦羞：滾！　她氣炸1句話回應被讚翻

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」　已婚網紅揭真相

台中男打第2劑莫德納3天後身亡　家屬難接受死因「提受害救濟」

「最貴速食店」摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵：其他間沒得比

回鄉工作「月薪砍1萬」！她點出最大改變：值得嗎　網答案很一致

首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天　全台變天時間出爐

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

BNT熟齡人打完也會發燒原因曝光　一表看懂7大副作用

今變天！北台濕涼有雨下探18℃　下週可能有秋颱發展

今年冬天很冷！她衝3趟賣場「暖暖包都缺貨」　櫃台一畫面超傻眼

宜蘭背包哥彎腰撿鈔給店員　肉羹店調監視器一看「結局神逆轉」

婆婆「偷送媳婦物品」被抓包腦羞：滾！　她氣炸1句話回應被讚翻

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」　已婚網紅揭真相

台中男打第2劑莫德納3天後身亡　家屬難接受死因「提受害救濟」

「最貴速食店」摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵：其他間沒得比

回鄉工作「月薪砍1萬」！她點出最大改變：值得嗎　網答案很一致

首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天　全台變天時間出爐

「讓我幫妳回家」虎豹潭8歲女童失聯5天　今出動3搜救犬

中國試射極音速飛彈　拜登感到憂心

林森北撞傷警高官子！　勞斯萊斯「神祕車主」身分曝光

「KMT張鈞甯」最美發言人洪于茜月底離職！　進台大充電、休養身體

美企財報告緩解擔憂　美股多收紅152點

日本推「機票扭蛋」讓命運決定去哪玩！隨機飛13個地點只要台幣1200

以港為戒　美準駐中大使不信中國會履行台灣承諾

BNT熟齡人打完也會發燒原因曝光　一表看懂7大副作用

陳仕朋力求終結8連敗　味全洋投鋼龍領軍搶勝

今變天！北台濕涼有雨下探18℃　下週可能有秋颱發展

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

生活熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

竹竿妹還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

背包哥撿鈔給店員　肉羹店一看監視器逆轉

藝FUN券第2波幸運號碼出爐！

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

婆婆「偷送媳婦物品」被抓包腦羞　她：房子是我的

暖暖包缺貨　櫃台一畫面讓她傻眼

台中男打第2劑莫德納亡　家屬提受害救濟

8年級過很爽？網揭2黑暗面：窮才及時行樂

更多熱門

相關新聞

義大利研究：接種疫苗後　僅高齡且患有重病者會死亡

義大利研究：接種疫苗後　僅高齡且患有重病者會死亡

義大利的一項研究顯示，除非染疫者年紀很大或在染疫前已得到重病，否則只要是接種過COVID-19疫苗者，幾乎不太可能因這種疾病而死亡。

台中男打第2劑莫德納亡　家屬提受害救濟

台中男打第2劑莫德納亡　家屬提受害救濟

曼谷逾7成居民完整接種　11月迎觀光客

曼谷逾7成居民完整接種　11月迎觀光客

莫德納爆長者重複約！「這族群」優先約第2階段

莫德納爆長者重複約！「這族群」優先約第2階段

熊好券遲未上路　柯文哲議會備詢道歉

熊好券遲未上路　柯文哲議會備詢道歉

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

快訊／林依晨自然產天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

恭喜！林依晨生下天秤寶寶

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

金宣虎前女友「承受極大精神痛苦」喊告酸民

劉小妹虎豹潭失聯5天…新北消防員泡水中溫情喊話

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

快訊／前女友發聲！看見金宣虎一夕毀掉：我心情也不好受

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面