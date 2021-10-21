她轟城中城46死「至今沒官員下台」　陳其邁：先讓整個後事圓滿

▲高雄市長陳其邁上午在殯儀館受訪。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重火警，造成46死41傷，高雄市議員邱于軒批評，至今還沒有一個官員下台，停職甚至自請處分，並點名希望副市長史哲副市長及高雄市民政局、社會局、消防局、工務局和都發局局長都應辭職下台，落實責任政治。對此，高雄市長陳其邁上午也做出回應。

陳其邁上午在殯儀館受訪表示，明天是聯合公祭，我們都希望讓整個後事、喪葬事宜能夠圓滿，這也能讓家屬心靈得到撫慰，照顧這些罹難者家屬，這是我們現階段要先處理，也覺得最重要的事情，真的很抱歉。

另外，城中城傷者部分，有9位仍在加護病房，15位在一般病房，出院有19位，陳其邁說，醫療專家小組每天針對加護病房的個案身體狀況做討論，目前恢復情況都還不錯，陸續也有傷者出院。

至於捐款部分，累計到今天早上9點，總共有7050筆，總計1億8270萬元，後續會有撫卹、住民安置相關計畫，針對善款如何運用，會根據計畫作詳細規劃，務必讓住民能夠安心。

邱于軒昨天在臉書PO文批評，「城中城」大火頭七，很遺憾陳其邁團隊還在眷戀權位，到目前為止沒有一個官員下台，停職甚至自請處分。對比當年陳其邁立委在高雄氣爆案頭七時指責時任經濟部長張家祝「冷血」、「你還是人嗎？」真是不勝唏噓。

邱于軒更公開呼籲，希望副市長史哲和高雄市民政局、社會局、消防局、工務局和都發局局長，辭職下台，落實責任政治。她檢視這次城中城大火發生的原因，消防、公安檢查不利，市政府態度消極，民政、社政系統失靈、失能，長期漠視，才是造成本次死傷慘重的主因。

「該誰負責，就由誰負責！」，邱于軒說，請讓高雄這個光榮城市儘快從創傷和挫折中「浴火重生」、「破繭蛻變」，讓官員們知道，不能只求「官位」而不思「負責」。她真心期盼市府不要再逃避責任，官員不仁，視人命如草芥，高雄人的生命真的如此微不足道嗎？