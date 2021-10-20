城中城善款累計1.5億　里長曝：有人冒名住戶想登記申請

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄鹽埕區「城中城」14日凌晨發生惡火，造成46人死亡的慘劇。但卻疑似有人冒用受災戶，想去申請善款，被里長發現，但這筆愛心善款，僅運用於罹難者、傷者及災民身上，連房東都無法申請。

▲府北里長林傳富透露，有人冒名住戶想登記申請善款。（圖／記者吳世龍攝）

▲府北里長林傳富在場協助。（圖／記者吳世龍攝）

城中城大火造成46人死亡，高雄市長陳其邁20日表示市府全力協助受災民眾醫療、安置及罹難者家屬處理喪葬事宜。而在各界善款部分，陳其邁指出，目前累計總共有6千561筆捐款，累計金額1億5168萬元。該筆善款規劃運用於罹難者、傷者及災民慰問金、租屋補助、喪葬費用、旅館安置及家屬(含外籍)食宿費用，後續規劃運用於傷者長期醫療及出院後復建、中長期安置計畫協助，要將每一分民眾的愛心都能妥善運用在受災民眾身上。

不過，當地府北里長林傳富提到，已經出現有不住在這裡的人想來登記申請善款，還有擁有8間房的房東來申請，但這些善款是給實際住在這裡的受災戶，還好他先過濾，才沒讓對方登記成功。社會局指出，先經由社工和警政單位上樓認定指認，確定申請者是「實際居住」於城中城住戶，才可申請，社會局會蒐集相關資料，予以實質審查，讓善款運用在需要的人身上。