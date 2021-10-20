「城中城惡火」下令基層警查老樓挨酸　高市警局搬法條回應

▲高雄市警局下令基層清查轄區內老樓，被臉書社團《靠北警察》發文開酸 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生城中城大火，掀起老舊大樓的安危問題，知名臉書社團《靠北警察》踢爆，高雄市竟然叫基層員警去清查哪幾間老舊大樓沒管委會，貼文不到1小時就已經有破千網友按怒，甚至還有人發出韓國瑜梗圖的大酸：可憐哪！高雄市政府警察局搬法條，強調「係依據法令之行為，協助工務局屬合法、合理之行政恊助作為，並非額外增加員警負擔」。

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高雄市14日凌晨發生城中城大火，造成46條人命枉死，悲劇發生後，掀起各地政府對於老舊大樓的安全重視問題；20日上午，臉書社團《靠北警察》就po文表示：「發生這麼不幸的事，大家都不願意，同仁本於本業追緝兇手協助現場救災，也是應該的。但叫基層員警去清查哪幾間老舊大樓沒管委會是不是有點荒謬？」同時也質疑：「請教是暖男市長還是建管處有叫行政協助嗎？」

▲高雄市警局下令基層清查轄區內老樓，被臉書社團《靠北警察》發文開酸 。（圖／翻攝臉書）

除了質疑文章之外，還貼了一張LINE群組對話，其中有已經被遮掩名字，以鬱金香來代替稱號的人發言：「奉指示請各單位針對轄區內之老舊複雜且無人管理（無管委會）之大樓，立即協助清查並依附表格於明19日10點回到本科」，其中三民一還回答「收到」。

對此高雄市警察局表示，依據「警察勤務區訪查作業規定」第5點第4款：警勤區經營作為如下：清查、列管轄區易生犯罪、交通事故及妨礙安寧秩序之處所，供勤務規劃參考，故清查、列管轄區易生犯罪之處所為勤區之本分工作，亦是勤區員警職責任務，並非額外增加工作。

同時還有依據行政程序法第19條「職務協助」規定：行政機關為發揮共同一體之行政機能，應於其權限範圍內互相協助，第4款：執行職務所必要之文書或其他資料，為被請求機關所持有者。所以高雄市警局提供相關清查、列管資料予業管機關作後續查處，係依據法令之行為，協助工務局屬合法、合理之行政恊助作為，並非額外增加員警負擔。

▲高雄市警局下令基層清查轄區內老樓 。（圖／翻攝臉書）

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