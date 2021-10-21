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社會 社會焦點 保障人權

城中城大火後260坪地主喊賣　開價每坪50萬

▲▼城中城大火17日 。（圖／記者吳世龍攝）

▲有地主喊話要賣掉持有的城中城土地。（資料照／記者吳世龍攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄鹽埕區城中城一場大火奪走46人生命，同時也引發全台對於老舊大樓管理問題的討論。而在總計850坪的城中城持有260坪土地的胡姓家族，近日對外喊話要賣地，並開價一坪50萬元，雖然產權複雜、整合不易，但家族經過討論，還是決定賣掉這塊傷心地。

住在城中城11樓的生還者莊先生每每回想起火災發生當下，仍會感到非常痛苦，他提到，才剛搬來一個月，以打臨工維生，當晚遇到火災發現逃生十分困難，一度想跳樓尋死，但往頂樓跑的路上看到其他住戶痛苦求救，轉念一想，如果上天要他活下去，就是要讓他救活眼前的人，這才打起精神，靠著意志力連續救了4個人。

▲▼ 城中城內部畫面曝光 。（圖／民眾提供）

▼▲大火之後，城中城內部幾乎被燒成廢墟。（圖／民眾提供）

▲▼ 城中城內部畫面曝光 。（圖／民眾提供）

而在火災發生之後，城中城不僅引發全台對於老舊大樓管理問題的討論，後續該如何處理，也成為令人頭痛的問題之一。持有城中城260坪土地的胡姓家族近日透過一名家族成員對外表示，經過家族會議討論，大家決定賣掉這塊傷心地，已經有2組人來接洽，談好每坪賣50萬元，由於這部分的產權十分複雜，整合起來也不容易，若真的有人願意買下，他們也會協助處理整合事宜。

不過，消息傳到PTT，網友們大多認為賣出的機會不高，「持分那麼雜，最好能處理」、「（城中城）850坪，你只有260坪，剩下的怎麼買」、「最大的問題是產權亂，只買一部分，無解」、「主要要處理地上權跟土地的問題，兩個都很麻煩，只收你260坪反而接到炸彈，除非政府強力介入公告危樓強拆，不然光整合就搞死了，而且所有權太多，要怎麼補償也是大問題」。

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