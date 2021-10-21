別人媳婦賺10萬給2萬！婆婆眼紅「沒拿孝親費不好嗎」　公審文炸鍋

▲婆婆不滿媳婦沒給孝親費！（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



網搜小組／劉維榛報導

孝順父母天經地義，但是若是無限的親情勒索，恐怕只會讓情感更疏離！一名婆婆上網討拍，表示看著別人的媳婦都給2萬元孝親費，反觀自己的媳婦都沒給半毛錢，連兒子都鮮少回家，讓原PO很委屈，「這樣還對媳婦不夠好嗎？」文章曝光後，立刻點燃網友怒火，反酸「你應該找你兒子要錢，媳婦又沒欠你錢！」

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》以非常怪異的標題「兒子不該認識他老婆」發文，接著劈哩啪啦大肆抱怨媳婦不孝順，「我對我媳婦還不夠好嗎？都沒跟他們拿孝親費！」

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由於原PO的邏輯怪異，且對孝親費一事狂跳針，更不滿兒子鮮少回家探親，全文散發滿滿的情緒勒索，讓人實在看了傻眼三條線，全文如下：

別人家媳婦ㄦ給婆婆兩萬元，就只有婆婆幫她接孩子下課，晚上帶小孩這樣，媳婦ㄦ就給她婆婆兩萬，她媳婦ㄦ一個月收入十幾萬，我兒子當年就是不聽我的話，硬是要上北部工作，只有逢年過節才回家住，我也沒管他們，也沒跟他們拿錢，這樣還對媳婦ㄦ不夠好嗎？還不夠好嗎？

文章曝光後，底下網友秒怒了，對於原PO古板的思維，各個都全力砲翻，「自己去跟兒子要錢啊！媳婦又不是你生的也不是你養育成人的，憑什麼跟媳婦拿錢？你自己當初又是每個月拿幾萬孝敬自己的婆婆？」「不跟媳婦拿錢就是對媳婦很好，這邏輯是撞到腦嗎」、「說白一點，你就是覺得兒子被拐走，然後離你太遠」、「你兒子不會賺，無法給他老婆二萬再轉交給你，讓他老婆留個好名聲，做老公失敗，做兒子失敗」、「當初你應該不要生你兒子才對」。

▼婆婆言論惹翻一票網友！（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

