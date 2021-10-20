回鄉工作「月薪砍1萬」！她點出最大改變：值得嗎　網答案很一致

▲調職回家鄉工作，月薪直接砍1萬，她曝關鍵改變：「覺得值得」。（圖／pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人找工作時，可能會先考量薪水，但也有人覺得「生活品質」比較重要。一名網友在批踢踢表示，她日前決定調職回家家鄉工作，雖然薪水直接砍了1萬元，但工作環境卻讓她覺得很自在，也想問「大家覺得值得嗎？」

原PO表示，她日前決定調職回鄉工作，壓力比以前少了許多，而且新的同事也都很親切，整體環境讓她覺得相當舒適，但薪水就比原來的少了1萬元，在開銷不變的情況下相當有感，「大家覺得少1萬，換開心一點的環境，值得嗎？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，「不用繳租金住家裡就值得，還可以陪家人」、「很值得，我就是這樣，脫離了，生活品質反而變好了」、「生活品質終究還是比錢重要」、「如果不是真的缺錢，我一定選好的生活品質」、「值得啊，賺更多，本來就是希望生活變好」。

也有人表示，要看原PO本來的薪水，才能決定值不值得，「看原本多少啊，10萬變9萬沒差，4萬變3萬就不行」、「少1萬，原本薪水必須是4萬以上」、「像我就從6萬變4萬8千元，身心都恢復健康，值得」。多數網友都覺得相當值得，「努力工作沒有生活品質，賺錢看醫生更悲哀」。

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