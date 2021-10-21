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莫德納第二劑再加開！「這族群」優先預約　明天限時6小時要把握

▲▼南韓濟州島20多歲女性接種莫德納殘劑，5天後出現血栓反應，接受手術治療後死亡。（示意圖／達志影像／newscom）

▲莫德納第二劑再加開，優先提供55-64歲族群預約。（示意圖／達志影像／newscom）

記者張乃文／綜合報導

第12輪提供莫德納疫苗第二劑，第一階段符合資格人數多達62萬人，卻僅有18萬人完成預約，但不少人直指根本約不到，經過清查，發現11.5萬名65歲以上長者已經造冊但仍上網預約，出現重複預約造成排擠，導致55-64歲民眾約有2.6萬人符合資格尚未預約，指揮中心宣布，加開第二階段提供這族群優先預約，10/22上午10點到下午4點，限時6小時。

疫情指揮中心20日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第12期第一階段預約已於20日中午12時截止。考量65歲以上長者多已由各地方政府納入造冊接種對象，故此次預約平台第二階段將於10月22日上午10時至16時，優先開放「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾」預約，並預計於10月28日至10月31日施打。預約提醒簡訊將於10月21日下午2時陸續發送，請符合資格民眾記得預約。

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發言人莊人祥解釋，之所以加開是因為這族群本來有機會在第一階段可預約到，但有些65歲以上已經造冊，卻又前往平台預約，占掉一些名額，因此第一階段莫德納18萬人完成預約後，經清查，當中11.5萬人屬於已經造冊的65歲以上長者，僅有6.5萬人是55~64歲民眾，評估還有2.6萬人符合資格但尚未預約，指揮中心決定優先提供預約，並於第二階段施打。

有關第12輪疫苗提供全年齡接種，包括BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，預期接種人數超過400萬。指揮中心規劃分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，簡訊將於預約分流日前一日14時起陸續發送。

對象一：疫苗邊緣人（完全未打過者）

◎30歲以上、10月13日前已意願登記：10月18日上午10時至10月20日中午12時可預約第一劑BNT；10月22日至10月27日施打。（已截止）

◎23歲以上、10月13日前已意願登記：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第一劑BNT；10月28日至10月31日施打。

對象二：莫德納孤兒

◎55歲以上、7月16日前接種第一劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時可預約第二劑莫德納；10月22日至10月27日施打。（加開第二階段，10/22上午10點到下午4點，限時6小時。）

◎18歲以上、7月16日前接種第一劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑莫德納；10月28日至11月3日施打。

對象三：打過一劑AZ

◎38歲以上、7月30日前接種第一劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時可預約第二劑AZ；10月22日至10月27日施打。（已截止）

◎18歲以上、7月30日前接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。

◎45歲以上、7月31日至8月6日接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。

▲▼第十二輪疫苗施打規畫。（圖／指揮中心提供）

▲▼第十二期規劃。（圖／指揮中心提供）

▲第十二輪疫苗施打規畫。（圖／指揮中心提供）

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