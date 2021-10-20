2.6萬人搶嘸莫德納！指揮中心後天限6小時加開「這族群」優先預約

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪提供莫德納疫苗第二劑，第一階段符合資格人數多達62萬人，卻僅有18萬人完成預約，而且還有很多人喊約不到。指揮中心發言人莊人祥今日說明，經過清查，有11.5萬名65歲以上長者已經造冊但仍上網預約，出現重複預約造成排擠；55~64歲民眾約有2.6萬人符合資格尚未預約，指揮中心決定讓他們在第二階段優先預約，10/22開放上午10點到下午4點，限時6小時。

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第12期第一階段預約已於今日中午12時截止。有關莫德納疫苗第二劑接種，考量65歲以上長者多已由各地方政府納入造冊接種對象，故此次預約平臺第二階段將於10月22日上午10時至16時，優先開放「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾[即1957/1/1-1966/12/31(含)間出生]」預約，並預計於10月28日至10月31日施打。預約提醒簡訊將於10月21日下午2時陸續發送，請符合資格民眾記得預約。

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莊人祥解釋，這些民眾本來有機會在這第一階段可以預約到，但是有一些是65歲以上已經造冊者來預約，占掉一些名額。第一階段莫德納18萬人完成預約，經清查當中11.5萬人屬於已經造冊的65歲以上長者，僅6.5萬人屬於實際應該從系統預約的55~64歲民眾，評估還有2.6萬人符合資格但尚未預約，指揮中心決定優先提供預約，並於第二階段施打。

指揮中心說明，預約平臺第12期總計BNT第一劑、AZ(Astrazeneca)第二劑及莫德納(Moderna)第二劑預約人數分別為101.4萬、68.6萬及18萬人，施打時程為10月22日至10月27日，籲請已預約民眾屆時準時前往接種。