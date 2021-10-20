第12輪188萬人完成預約！疫苗瘋搶「BNT、AZ僅約破7成」莫德納更少

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第12輪疫苗第一階段預約今天中午截止，指揮中心今日公布最新統計，三款疫苗合計有188萬1516人完成預約，將於後天（10/22）開打。當中BNT共有101萬人預約，預約率7成4；AZ有68萬人預約，預約率7成1，莫德納最少，僅有18萬人預約，預約率2成8，發言人莊人祥說明，莫德納預約人數較少主要是涉及65歲以上地方造冊。

第12輪疫苗第一階開放BNT預約第1劑，對象為30歲以上（1991/12/31(含)前出生），18日天上午10點開放預約；AZ是第2劑，對象是7/30(含)前已接種AZ第一劑38歲以上（1983/12/31(含)前出生），19日上午10點開放預約；莫德納也是第2劑，對象為7/16(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生），19日下午2點開放預約。

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今日中午截止登記，第12期第一階段BNT第1劑預約符合預約資格共135萬2694人，已完成預約人數101萬4,024人，預約率約7成4；AZ疫苗符合預約資格95萬6744人，已完成預約68萬6,866人，預約率7成1；至於下午2時才開放的莫德納，符合預約資格人數62萬6,911人，已完成預約18萬0,626人，約2成8民眾完成預約。

第12輪涵蓋範圍廣，且各地搶預約，雙北甚至出現爆量，讓該地民眾得跨縣市預約，然而預約率卻未達過往的8成左右。針對莫德納，莊人祥解釋，本次開放55歲以上，各縣市針對65歲以上進行造冊，其餘55~64歲族群只有不到10萬人，預約18萬人可能包含部分65歲以上重複預約，實際55~64歲尚未預約者不到3萬，後續還會再進行安排處理。

莊人祥昨表示，第12輪分為2階段預約，第2階段量能目前評估比較寬鬆，若第1階段預約不到，到了第2階段還是可以再預約。

【補充說明】

10/18 10:00-10/20 12:00 第12期第一階段BNT第1劑預約狀況 (截至10/20 12:00，已截止)

符合預約資格：1,352,694人。

已完成預約人數：1,014,024人。

10/19 10:00-10/20 12:00 第12期第一階段AZ第2劑預約狀況 (截至10/20 12:00，已截止)

符合預約資格：956,744人。

已完成預約人數：686,866人。

10/19 14:00-10/20 12:00 第12期第一階段莫德納第2劑預約狀況 (截至10/20 12:00，已截止)

符合預約資格：626,911人。

已完成預約人數：180,626人。