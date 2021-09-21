921大地震22周年　AIT：台灣已成印太地區備災的領導者

▲AIT 21日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會 AIT）

記者蘇晏男／台北報導

921大地震今滿22周年，美國在台協會（AIT）除向當年2415位罹難者表達哀悼外，還讚揚台灣持續努力發展應對各種緊急情況的能力，已成為印太地區備災的領導者；此外，也樂於與國際社會分享其專業知識。

AIT今（21日）在臉書表示，今天是921大地震22週年，我們持續為在這場令人悲痛的事件中所喪生的2415 位罹難者哀悼。同時，我們也欽佩台灣人民展現無比的韌性和堅毅，一步一步從震災中復原。

AIT強調，「台灣持續努力發展應對各種緊急情況的能力，並已成為印太地區備災的領導者，台灣也樂於與國際社會分享其專業知識。美國很自豪能與台灣合作，協助國際夥伴應對全球挑戰」。

對於台灣防災的準備工作，總統蔡英文也透過臉書指出，她前幾天到南投竹山的#消防署訓練中心，視察消防同仁及搜救犬的防救災演練；22年來，我們記取教訓，持續強化基礎設施，也善用科技來提升面對災害時的韌性，包括：

一、透過發送細胞簡訊，盡可能第一時間、甚至預先提醒大家，增加地震、豪雨、土石流等災害的緊急應變時間；二、透過防災教育和防災演習，從家庭、學校到各類公共場所，都要習慣關於警報及避難、疏散的反應，也鼓勵大家平時就要準備好避難包。

三、增補第一線的防救災人力，更新裝備、充實國家級訓練中心的軟硬體設施，並關照第一線同仁的身心健康，全面提升防救災的能量。

蔡英文表示，防救災工作「沒有最好，只有更好」，我們會持續提升防災的韌性，讓防救災意識更普及，這是我們從歷史學習的經驗，也是我們持續努力的方向。