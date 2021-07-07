為保護歷史建築和老樹另覓新址　竹山警分局拖6年終於動工

▲竹山警察分局新建工程開工動土。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有34年歷史的竹山警分局辦公廳舍，終於能異地新建了：由於舊廳舍歷經921等多次震災，危及結構安全，新建案在6年前就已規劃在原分局附近動土，但因該處有日據時代防空壕和鳳凰木老樹，遭護樹和文資團體阻擋而延宕多年，所幸林務局以閒置國有地交換縣有地，促成雙贏的美事，也讓竹山員警們都相當興奮期待。

竹山分局新建辦公廳舍工程於前（5）日上午10時，在新址竹山鎮秀林段243號舉行開工動土典禮；因疫情關係，由竹山分局及得標廠商準備相關祭品，舉行簡單隆重祭拜科儀後正式開工。

▲竹山警察分局新建工程開工動土。（圖／記者高堂堯翻攝）

竹山分局指出，原辦公廳舍興建於民國76年，迄今逾30餘年，歷經921地震及近幾年多次6級以上地震侵襲，造成多處牆壁龜裂及滲漏水情形，影響建築結構安全及員警辦公生活品質。

竹山分局表示，原計畫於位於竹山鎮菩提段997-3號興建新廳舍，但該地面有以被文化部文資局列為歷史建築的竹山郡役所作戰指揮所（防空壕）及一棵生長多年的鳳凰木，因發保護文資的反對聲浪，使分局新建工程一拖就超過6年。

爾後在縣長林明溱、縣議會議長何勝豐支持下，與林務局達成「以（國有）地易（縣有）地」的協議，排除相關困難及增加預算下，新竹山分局興建工程總算順利發包、開工動土；竹山分局指出，未來新建辦公廳舍為地上5層、地下1層鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約1800坪，總工程預算2億3千多萬，工期自7月起計540工作天，期能有效改善員警辦公環境及提昇工作士氣。



►去除粉刺、清潔毛孔超有效



►快訊／南投移工「被染Delta駕駛載過」 15接觸者PCR出爐！



►快訊／竹籤戳刺虐殺前女友3歲女 無良繼父丟包埋屍一審就逃死



►日月潭水位復漲喜見九蛙「以潭為鏡」 今只差31公分滿水滅頂