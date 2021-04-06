不滿桃捷綠線G09站開發「徵收20屋」　住戶自傷手腳濺血抗議！

▲桃園捷運綠線G09站徵收案，有住戶不滿遭徵收6日在桃園市府前抗議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

施工中的桃園捷運綠線，其中G09站徵收案中有住戶不願被徵收，6日在桃園市政府前陳情，其中黃姓住戶突然以美工刀自殘左腳底，員警見狀立即阻止搶下美工刀，未料沒多久，黃男再度以疑似水果刀朝左臂猛刺，頓時鮮血四濺，員警再度搶下期刀子強制送醫急救；針對住戶陳情抗議，市府捷運工程局強調，從2017年溝通至今，因站體內有20戶民宅必須拆除，仍將以最大誠意持續溝通。

▲桃園捷運綠線G09站徵收案，不少住戶不滿被徵收6日前往市府前抗議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

位於桃園市桃園區中正路上的桃園捷運綠線G09站，因站體工程設施需徵收20戶民宅，但仍有居民不滿被徵收，6日上午10時許在市府前陳情，住戶劉姓阿嬤說，在當地居住已近40年，早年曾聽說「留站不設站」說法，但後來竟遭推翻，他們夫妻倆經營水電行幾十年，辛苦打拚才買下這棟房子，但市府卻以一紙公文要徵收，想到辛苦大半輩子，以為可以在此安老，卻面臨被徵收，日後要何去何從？

▲桃園捷運綠線G09站徵收案，黃姓住戶情緒激動以美工刀自殘，被員警制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台灣反迫遷連線、台灣人權促進會與居民齊喊「一紙公文，毀我家園」等標語」，其中1名黃姓男子情緒激動下，竟拿美工刀朝自己左腳底自殘，員警隨即搶下美工刀；未料，黃道另一端，再度拿出1把疑似水果刀猛刺左手臂，大量血花濺出在抗議標語上，員警立即衝上前壓制，奪下刀子並找來消防救護人員強制送醫。

▲桃園捷運綠線G09站徵收案，黃姓住戶情緒激動以美工刀自殘，被員警制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃姓住戶憤慨地說，自己沒念過甚麼書，市府來的公文根本看不懂，後來才發現原來住家要被徵收！員警要他上擔架送醫，黃一度大喊是「勇敢的台灣人」，後來在成員力勸趕快送醫止血下，才躺上擔架被送醫。

▲桃園捷運綠線G09站徵收案，黃姓住戶情緒激動兩度自殘，被員警與救護人員強制送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市捷運工程局指出，捷運綠線G08站至G10站屬地下潛盾段，2站距離1,951公尺，基於通排風及防災安全考量，勢必設置通風豎井與乘客緊急逃生路徑，目前G09基地採最精簡及使用最小用地規畫配置，其範圍內共20戶地主，其中17戶已同意協議價購及參與聯合開發，惟3戶地主未同意。

因G09站設站有必要性，經內政部土地徵收審議小組在今年3月3日審議決議「符合徵收土地之公益性及必要性」，但附帶決議「案內部分土地所有權人不滿協議價格及徵收補償價格1節，請桃園市府本於權責再與民眾詳細說明與溝通；本府捷運工程局在內政部徵審小組會後，基於考量地主權益，經溝通後，原有4筆土地及建物報請徵收，已與1戶達成協議，正辦理所有權移轉登記作業。其餘3戶在訪談中認為，協議價格太低、希望提高補償金額、以等值土地換回房屋等訴求，惟價格部分是委託3位不動產估價師，依照土地徵收市價查估辦法及不動產估價技術規則鑑定價格中，取其最高價，基準地一坪約為86萬元做為協議價購之基礎。

針對安置部分，捷運工程局強調，上述3戶私有地主雖未符合土地徵收條例第34條之1規定條件，市府亦徵詢是否需提供安置需求，過程中僅一戶表達有社會住宅安置需求，後續本府將透過跨局處合作方式協助地主申請社會住宅。

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