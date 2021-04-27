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桃捷工人遭鋼板砸壓搶救2天不治　「數噸重凌空墜」檢追吊掛疏失

▲桃園市鍾姓工人本月25日上午在捷運綠線工地，遭滑落鋼板壓住，送醫急救2天後仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓工人本月25日上午在捷運綠線工地，遭滑落鋼板壓住，送醫急救2天後仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓工人25日上午在捷運綠線工地搬運鋼板，突然被滑落鋼板壓住下半身，黃姓同事見狀趕緊打電話向119求助送醫急救，鍾在加護病房搶救2天病況加劇，家屬忍痛放棄治療，27日凌晨宣告不治，警方已向桃園地檢署報請相驗以釐清真正死因；桃園市政府捷工局指出，2名工人吊掛鋼板作業，疑似吊掛鋼板上貨車時掛勾滑落，導致工人遭鋼板重壓，最後傷重不治，針對意外捷運局將全面檢視工地各項安全措施，並加強相關職安衛教育訓練，避免類似事件再度發生。

▲桃園市鍾姓工人本月25日在捷運綠線工地遭鋼板壓住，送醫急救2天仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓工人本月25日在捷運綠線工地遭鋼板壓住，送醫急救2天仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，58歲的鍾姓工人25日上午11時許在蘆竹區南崁路上的桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程，與黃姓工人準備吊掛工地內鋼板，其中黃在吊掛鋼板時掛勾突然鬆脫，鋼板瞬間滑落，鍾姓工人閃避不及被壓住下半身，黃姓同事見狀趕緊打電話向119求援，並報警處理，桃園市消防局救護人員趕緊將鍾送往林口長庚醫院加護病房急救。

▲桃園市鍾姓工人本月25日在捷運綠線工地遭鋼板壓住，送醫急救2天仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓工人本月25日在捷運綠線工地遭鋼板壓住，送醫急救2天仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，鍾姓工人急救過程疑似因本身有慢性疾病等因素，導致病況急遽惡化，27日凌晨家屬忍痛放棄治療，醫師於凌晨2時許宣告不治。蘆竹警方獲知鍾男死亡後已向桃園地檢署檢察官報請相驗，以釐清意外發生真正原因。

桃園市捷運局表示，意外事件發生在桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程，意外發生當天，捷運主體工程並未施作，2名工程人員操作吊車進行吊掛鋼板，擬搬運至其他工區做為進行橋墩基礎施工使用，但鋼板在吊掛上貨車時不慎脫落，鍾姓工程人員閃避不及被鋼板壓傷，急診醫師診斷有肺出血、骨盆與大腿骨折等傷勢。

捷運局指出，鍾姓工程人員26日凌晨3時左右因情況惡化，醫護人員緊急開刀切除壞死腸道，當晚因傷者狀況持續惡化，於27日凌晨2時50分宣告不治；捷運局緊急成立應變小組，指派主管前往醫院探視傷者並向家屬表達關心慰問，提供家屬必要協助，並責成統包商協助後續撫卹事宜，未來將深入檢討，全面檢視工地各項安全措施並加強職安衛教育訓練，以避免類似事件再度發生。
 

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