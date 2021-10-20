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太平國小變身「太平青鳥」看海書店　用閱讀重新拉開基隆序幕

▲太平國小變身「太平青鳥」看海書店 用閱讀重新拉開基隆序幕。（圖／基隆市政府提供）

▲太平國小變身「太平青鳥」書店，海景第一排鳥瞰基隆港。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與青鳥書店合作，將基隆太平國小轉型為人文設計書店，並將於10月23日開幕，開啟基隆多元閱讀、城市想像及文化體驗新美學空間，除太平國小北段青鳥書店外，中後段空間持續作為公共活動及基隆設計、共識及凝聚平台。23日開幕式當日，從下午2時開始持續進行到下午6時30分，點燃海港人文及創新思想的光火。

林右昌表示，書店是城市價值與觀念驅動的引擎，這幾年基隆以文化為主體的城市治理策略，發掘基隆歷史之美，並轉譯成基隆的城市之美。一週前沙灣文化園區開幕是一例，太平青鳥進駐更是重要一步。

▲太平國小變身「太平青鳥」看海書店 用閱讀重新拉開基隆序幕。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市政府與青鳥書店合作，將基隆太平國小轉型為人文設計書店。

林右昌說，青鳥文化所經營的青鳥書店，在華山1914文創園區、屏東孫立人行館的南國青鳥以及大安森林公園、四四南村等書店，都是具在地特色，且為城市靈魂的窗口和平台。太平青鳥進駐在太平國小絕美的山海中，不僅提供基隆文化提升的窗口，對藝術、歷史深化將產生更大的化學作用。

都發處長徐燕興表示，太平國小停止招生後，市府將學校作為基隆重大建設的討論基地，「基隆設計與建築者之家」也在此成立，成為基隆在地專業者、國內外頂尖好手想像基隆的平台。太平青鳥進駐更是向市民開箱，期許太平青鳥帶動基隆書店文化和閱讀風氣，成為基隆山海城靈魂永續的基礎。

▲太平國小變身「太平青鳥」看海書店 用閱讀重新拉開基隆序幕。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆太平國小內部空間。

青鳥文化執行長蔡瑞珊表示，基隆具有一定潛在的優勢及尚待發掘的特質，更是台灣歷史上重要的角色，太平青鳥除書店的角色外，更是知識生產的基地。未來將持續以閱讀串聯基隆的文學、電影、音樂及藝術等創作，期許能開展基隆新的視野，以閱讀將基隆與世界連結。

都發處表示，太平國小作為「設計與建築者之家」自2016至2020年已累積多場活動，亦引發在地關注及參與。今年度展開修繕，將部分空間藉徵選委外經營，未來初期營運時間將於每週五、六、日的上午10點到晚上6點開放，部份空間將持續作為基隆城市願景交流與討論平台。

▲太平國小變身「太平青鳥」看海書店 用閱讀重新拉開基隆序幕。（圖／基隆市政府提供）

空間開放後，民眾將可從基隆地標走到太平國小新闢的眺望平台，鳥瞰未曾發現，典藏版的無敵基隆風景，挑戰基隆無限之美。相關活動資訊可上「太平青鳥開幕｜用閱讀重新開箱一座城市」查詢。

開幕當日基隆市長林右昌、青鳥文化製作有限公司執行長蔡瑞珊、青鳥文化共同創辦人張鐵志、太平國小最後一任校長陳建文、太平國小再生的建築師郭旭原、黃惠美、京盛宇創辦人林昱丞以及獨立書店、文化創意產業、文學界重量級文化人都將齊聚前來共襄盛舉，拉開閱讀基隆序幕。

▲太平國小變身「太平青鳥」看海書店 用閱讀重新拉開基隆序幕。（圖／基隆市政府提供）

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