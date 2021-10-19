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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批林右昌提基隆合併升格是政治算計　孫大千揭背後兩個目的

▲推「基隆捷運」有史以來最好時刻 林右昌：北北基三城市重大意義。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長林智堅日前提議新竹縣市合併升格，基隆市長林右昌18日也提出北北基行政區整併升格，成立大基隆市、北海市或是大台北市。對此，前國民黨立委孫大千表示，明明擔任了兩屆基隆市長，為什麼不在過去七年的日子中推動，「繼林智堅之後，林右昌再一次的讓台灣人民見識到政客的醜陋嘴臉。」

孫大千指出，林右昌偏偏要等到自己坐滿兩任無處可去的時候，才忽然想到基隆市應該要合併升格呢？林右昌提出來的，不管是大台北市，或者是大基隆市的構想，真正的目的是為了城市治理，還是為了自己的權力慾望？

對於林右昌提出把基隆市和新北市東北角七區合併成為大基隆市，孫大千表示，如此，林右昌當然可以順理成章再繼續參選市長，同時，那七區的選民結構也是有利於民進黨，林右昌自然穩操勝券。

林右昌另一提議是把基隆市和台北市合併成為大台北市，更是如了林右昌多年的夢想，讓他得以順利角逐大台北市的市長，「看懂了嗎？不管是哪一個方案，最後的贏家都是林右昌自己。」

林右昌昨受訪時指出，台北市被新北市團團包圍，雖財政充裕，但腹地受限建設停滯，近年人口嚴重流失且快速老化，新北市則是幅員太大，行政區高達29個區，被淡水河南北區隔，不利治理。

對於合併升格，林右昌提出兩個版本，一是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區，包括石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪，成立「北海市」或「大基隆市」，另一個版本則是基隆、汐止、台北合併成立「大台北市」。

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