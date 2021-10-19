基隆八尺門漁港1男釣客登船不慎受傷　右腳掌骨折緊急送醫

▲基隆八尺門漁港1男釣客登船不慎受傷，右腳掌開放性骨折緊急送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／基隆報導
基隆市八尺門漁港發生一起意外事件，19日上午6時海巡接獲「鋒O號」船長報案通知，船上有1名40多歲鄭姓男釣客，因磯釣登船不慎造成右腳受傷，海巡署北部分署第二岸巡隊正濱安檢所、基隆港務警察總隊及基隆市消防局中正消防分隊趕抵現場處理，經救護人員初步檢視傷勢為右腳掌開放性骨折，隨即將人送往基隆長庚醫院治療；至於事發原因仍有待進一步調查釐清。
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