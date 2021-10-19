基隆八尺門漁港1男釣客登船不慎受傷　右腳掌骨折緊急送醫

新竹市長林智堅日前提議新竹縣市合併升格，基隆市長林右昌18日也提出北北基行政區整併升格，成立大基隆市、北海市或是大台北市。對此，前國民黨立委孫大千表示，明明擔任了兩屆基隆市長，為什麼不在過去七年的日子中推動，「繼林智堅之後，林右昌再一次的讓台灣人民見識到政客的醜陋嘴臉。」