偏鄉客車載人也能送貨　交通部擬修規定最快年底上路

▲交通部擬修相關規定，開放幸福巴士等行經偏鄉的客車送貨。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許維寧／台北報導

為了因應當前偏遠地區公共運輸資源匱乏，既有汽車客、貨運輸業者經營意願低，但為了持續提供偏鄉居民貨物、民生用品運輸需求，交通部於今日（10/20）預告修正「汽車運輸業管理規則」第44條之5，修訂條文基於44條之2，讓行經偏遠路線的汽車客運業者，可利用相關路線、班次為偏鄉地區提供送貨服務。

公路總局局長許鉦漳說明，該條修正的根本在於，過去交通部為了改善偏鄉交通，已經推行了幸福巴士、幸福小黃等但不論市區客運或幸福巴士等都是載人不載貨，再者，很多貨運公司都未深入偏鄉，日前經民代、業者等討論，便希望修訂規則，讓客運從事人員運輸時，也能同時將農產品、日用品等送到偏鄉地區。

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但許鉦漳也說，該條修正僅針對偏鄉地區，非偏鄉地區客運業者則不適用。主要是服務偏鄉，也不會與客運業者爭利。

根據交通部修正草案說明，為因應偏鄉地區運輸特殊性，公路主管機關得視實際需要規劃特殊服務方式、收費基準及應遵守事項，除得公告徵求市區汽車客運業、計程車客運業經營外，無業者有意願時，亦可輔導當地社會團體或個人，以成立市區汽車客運業方式經營。地方政府得依公告之特殊服務方式、收費基準及應遵守事項經營。

交通部路政司表示，偏鄉民眾有時多需採買小家電日用品、衣物等，但貨運可能未抵達或必須加價，因此修訂精神是希望輔助在地資源提供服務，若規則修訂通過，如載客的NGO組織車輛、在地教會資源都可以來進行申請，為偏鄉載客之餘也可以運送零單物品，方便偏遠地區的民眾。若地方客運業者有使用微型巴士開往偏鄉，預計也能符合規定送貨。

路政司也說，討論過程中已和貨運業者取得共識，該規則修訂後不會與其爭利，目前正值14天預告期，正在廣納各界意見，之後預計送入交通部法規會審理再送部務會報審議，希望年底能修訂完成。

至於相關營業範圍、收費基準、載貨空間規定等，路政司說，會把相關指引交給地方政府，地方政府可規定例如僅能用後車廂載貨等，也能訂定相關收費基準。