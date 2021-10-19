每日8人因交通事故身亡！年長者佔4成　交通部急徵「路老師」

▲交通部政務次長陳彥伯政表示，交通事故中約有60%發生於路口。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

根據交通部統計，今年1至7月間道路交通事故死亡人數高達1709人，平均每日約8人死亡，而65歲以上的高齡者即占全體近4成。因應高齡化社會到來，交通部持續募集有意願的社會人士參與訓練、培訓，目前已經合格培訓1586名「路老師」，交通部今天（10/19）也舉行「路老師誓師大會」，持續協助長者們的道路交通安全知能。

交通部從民國100年開始推動「路老師」互動式宣教，招募有意願社會人士參與訓練，測驗通過後認證並定期回訓，合格的路老師將與監理單位、地方政府配合，赴偏鄉、社區活動中心等與高齡者宣講並體驗交通安全，目前已培訓1589名合格路老師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據統計，今年1至7月的道路交通事故死亡人數已高達1709人，平均每日約8人死亡，65歲以上的高齡者即占全體近4成，高齡交通事故的死亡風險高居各年齡層的首位。同時，高齡者車禍死亡人數以機車與行人最多，佔7成5以上。交通部政務次長陳彥伯政表示，交通事故中約有60%發生於路口，絕大多數的死亡案件多是因為「疏於禮讓」，如行車不打方向單、未禮讓直行車等，希望用路人重視「禮讓」的重要性，也是構成交通安全的重要元素。

教育部終身教育司司長李毓娟則說，台灣預計於2025年邁入超高齡化社會，屆時65歲以上高齡人口將佔總人口數20%，希望透過提升交通安全知能讓長者安全出門。教育部與交通部也培訓了約1580位路老師，持續對長者進行宣導。

活動現場安排路老師宣講方式示範，包括動健康路老師於社區關懷據點宣講，將道安知識淺顯易懂融入長輩課程，或歌曲與動作中。提醒長輩穿越路口要注意「號誌剩餘秒數」、「左右側是否有闖紅燈車輛」、「前方左轉車與後方右轉車」。

110年交安月期間，全國監理所站與縣市跨機關合作辦理路老師宣講將超過100場次，地點包括各鄉鎮樂齡學習中心、社區關懷據點、文化健康站、教會、廟口等長輩活動頻繁處所，宣講主題包括高齡路口安全、危險感知、大型車內輪差與視野死角及行人計步器體驗活動等。交通部路老師培訓計畫將朝精進路老師專業招募培訓，暨跨機關合作深入社區及偏鄉宣講，並依地域性的交通事故特性與情境，開發多元路老師宣講教案及教具，協助銀髮年長者提高交通事故風險的應變能力。