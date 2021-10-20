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「汰舊換新補助」搞出爆量7期燃油機車！　環保署長認了：沒想到

▲▼立法院經濟委員會 環保署長張子敬 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲對於汰舊換新補助，張子敬坦言，沒想到會有後續的影響。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

環保署去年首度補助7期燃油機車適用汰舊換新，立委莊競程今（20日）在立法院衛環委員會提到，花13.3億補助，去年創25年新高，超過26萬輛7期燃油車掛牌。立委洪申翰大為不滿批，此政策搞出來的「後遺症很大」。面對政策有無評估？署長張子敬承認，沒想到會有這麼大影響。

衛環委員會今進行環保署業務報告並備詢，其中，電動車議題再引關注，環保署補助7期燃油機車適用汰舊換新，不料竟導致7期燃油機車補助數量大幅成長，遠超過電動機車。張子敬說，補助燃油車是基於「空氣汙染改善」，提前2年進行汰換標準，新標準生效後「燃油車就不會給補助」，現在推廣不了有很多限制，包括基礎建設等，要思考創造機制，達到民眾使用方便，「我想推廣不了，不單單只是因為一點錢補助的補助」產生影響，而是要給更大幫助，如充電等設備。

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▲▼環保署補助七期燃油機車汰舊換新和電動車比較數據。（圖／翻攝國會頻道）

▲張子敬說，7期標準明年生效，就不再補助燃油機車。（圖／翻攝國會頻道）

洪申翰說，運具電動化是世界國際減碳最重要方向之一，很多減碳研究顯示，電動機車效益比燃油機車高3成，減空汙也高。若不看新購，環保署去年補助7期燃油機車汰舊換新5千元，今年調降至3千，翻天覆地差別是，補助7期燃油車後，電動車佔比僅13%，7期高達87%，甚至看這幾個月趨勢，電動車和7期也差了8倍。

洪申翰認為，張子敬稱不單只是一點點補助而搞出燃油車，但事實是「補助政策」大大影響燃油車數量提升，汰舊換新數字幾乎是決定性因素，完全無法否認。

▲▼環保署補助七期燃油機車汰舊換新和電動車比較數據。（圖／翻攝國會頻道）

▲洪申翰指出，補助7期燃油車後，電動車佔比僅13%，7期則高達87%。（圖／翻攝國會頻道）

洪申翰追問，當初政策有無做評估並料想到結果？張子敬坦言「沒有想到會有這麼大影響」。洪申翰強調，不是要為電動車爭取更多補助金額或消滅燃油機車，而是台灣電動機車要有更好發展「不能只單靠補助」，關鍵是補助政策就是有問題，並質疑政策目標改善空汙，而同樣減碳，溫室氣體減量難道不是環保署主責？為何沒辦法一起思考，同時並行？

洪申翰拿出交通部2018年機車使用狀況調查報告說，每輛平均年限13.3年，雖7期燃油車排放少，這2年搞出這麼多輛燃油機車，接下來要換掉這批得花上10年以上，這種政策後遺症很大。

張子敬說，產品有生命週期，時間點是現在急迫空汙改善，減碳比較長期。不過，洪申翰最後將矛頭指向交通部，會有這些狀況交通部責任很大，因運具電動化期程不明確，補助只是相關配套，如此顛三倒四、互相打架，只擔心到年底補助落日前剩沒多少時間，7期會爆量。張子敬最後表示，會再補充資料說明如何避免。

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