高鐵自由座開放「走道也可站」！　尖峰時刻增加更多車廂

記者許展溢／台北報導

交通部長王國材今（18日）下午出席中央流行疫情指揮中心記者會宣布，11月8日起全開放高鐵自由座，而陸海空部分明天起開放飲食。高鐵部分，走道也能站著，尖峰時刻則會增加車廂數。

▲王國材說，高鐵走道也可以站了。（圖／指揮中心提供，下同）



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至於高鐵開放自由座，車廂內能站？王國材說「可以站」，已經恢復到以前狀況可以站，但也擔心站的會太多，除了三節車廂在尖峰時候，會規畫更多自由座的車廂，來分散不要讓每個自由座車廂太擁擠。

▲高鐵自由座開放說明。



交通部說明鬆綁相關飲食限制，並配合整體防疫策略及兼顧旅客飲食需求下，針對大眾運輸場域實施相關鬆綁措施如下：

一、客運轉運站於110年10月19日開放飲食。

二、 海空運場站：

1.國內場站於110年10月19日開放飲食；

2.國際場站出境於110年10月19日開放飲食；入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。

三、交通場站餐飲業者應確實依衛福部公告之「餐飲業防疫管理措施」辦理，旅客飲食應與不特定對象保持社交距離(室內1.5公尺；室外1公尺)或有適當阻隔設施。

▲陸海空站飲食開放說明。



另交通部指出，台灣高鐵將於11月8日起開放自由座，並於同日調回疫情前每週1016班，相關配套措施如下：

1.自由座一般為3節車廂(10-12節)，於通勤尖峰時段規劃提供4-8節自由座，並滾動檢討調整車廂數；

2.除增加自由座車廂外，將視旅運需求臨時增開班次；另如有過度擁擠情形，將適時疏散或進行必要措施。