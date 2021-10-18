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高鐵11／8每週提供1016班次！自由座開賣　定期票、回數票也能用

▲▼高鐵列車外漆全面國產化。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣高鐵將於11月8日起恢復每週1016班次服務。（圖／記者賴文萱攝）

記者許維寧／台北報導

交通部長王國材今（10/18）下午出席中央流行疫情指揮中心記者會宣布，11月8日起全面開放高鐵自由座，並於同日調回疫情前每週1016班。台灣高鐵公司也於傍晚表示，11月8日起恢復每週1016班次服務，持有定期票、回數票及悠遊聯名卡或一卡通聯名卡的旅客，即可使用票卡直接進站搭乘自由座。

高鐵公司今傍晚表示，11月8日起再增班，恢復每週提供1016班次，並同步開放自由座提供旅客旅運服務。旅客可自10月30日（六）凌晨零時起，透過24小時服務的高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買新增班次對號座車票。

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高鐵公司表示，回復自由座後，持有定期票、回數票及悠遊聯名卡或一卡通聯名卡的旅客，即可使用票卡直接進站搭乘自由座；但為避免自由座車廂擁擠，通勤尖峰車次自由座車廂數將視需要調整為4至8節。此外，也將視旅運需求增開臨時加班車，必要時則實施自由座車廂人潮管控，或開放對號座車廂玄關供自由座旅客站立。

高鐵公司強調，配合11月8日回復自由座，已預購搭乘日11月8日至11月15日對號座車票的定期或回數票旅客，如欲辦理退票，需攜帶車票於票面列車出發前30分鐘前（含「T Express」之電子車票）併同定期票或回數票卡至車站售票窗口辦理，主動出示後將免收退票手續費。

另外，高鐵於今年5月15日至11月7日實施全車對號座，並針對定期票和回數票旅客。高鐵也說，定期票及回數票優惠效期涵蓋全車對號座期間者，除依「定期票使用須知」及「回數票使用須知」規定展延相對應天數外，高鐵公司將再免費展延27天優惠效期。

於2021年2月26日至5月14日期間購買（含續購）回數票，並於2022年2月1日（含）前將可搭乘次數在效期內使用完畢者，得於2022年2月28日（含）前持符合優惠的回數票至各站售票窗口現場兌換同區間免費標準車廂對號座車票一張，另贈送不限區間之標準車廂半價優惠券一張，逾期恕不受理。回數票次數未用完，或辦理退票者恕不適用。

此外，考量疫情穩定，高鐵公司也決定11月起恢復提供列車上之「TLife」雜誌，並自明天起起重新開放民眾參觀台灣高鐵探索館，即日起開放網路預約。但為配合防疫規定，台灣高鐵探索館暫不開放導覽服務，並採1日4場次、每場次80人以下之方式管制入場人數，欲入館參觀之民眾請先於網路上預約，並請遵守配合體溫量測及全程佩戴口罩防疫規定。

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