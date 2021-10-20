明變涼這天再轉濕！各地低溫曝　1原因可能讓「今年冬天特別冷」

記者李宜秦／台北報導

今天各地天氣穩定，明天開始東北季風增強，北部、東北部轉涼，周五到周日受到冷空氣加上華南雲雨區通過影響，北部、東半部降雨也會增多，北台灣在這段期間低溫約19度，空曠地區再冷1到2度。另外，國際研究指出，今年冬天可能出現反聖嬰現象，台灣附近東北風更明顯，冬季氣溫可能較往年更低。

▲周末水氣多降雨機率較高。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員謝佩芸表示，今日各地多雲到晴，北部、東半部有零星降雨，中南部午後山區有雷陣雨，整體天氣穩定，中南部均可見陽光，白天高溫北部27到29度、中南部31度。

明天東北季風增強，天氣逐漸轉變，迎風面的北部、宜蘭降雨增多，北海岸有局部較大雨勢，中南部影響不大仍多雲到晴。台南以北、東半部、恆春半島沿海、離島沿海有8到9級強陣風。

▲▼明天氣溫下降，周五各地降雨機率增加。（圖／氣象局）

周五除了冷空氣影響外，華南雲雨區也將通過台灣上空帶來水氣，北部、東半部降雨更為持續，整天斷續有雨，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，中南部尤其山區也有短暫降雨。

明天開始東北季風增強，北台灣溫度下降，周五到周日北台灣全天溫度約20到23度，整天感受濕涼，南台灣白天高溫仍有27到30度，各地早晚低溫方面，北部、宜蘭都會區約19度，中部、花蓮20到21度，南部、台東22到23度，空曠地區溫度再略低1到2度，到了下周一冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。

另外，國際研究指出，今年冬季可能出現反聖嬰現象，過往發生反聖嬰現象時，台灣附近的東北風會較平常年更為明顯，也因此冬季氣溫會略偏低，但影響冬季天氣的因素很多，還有全球暖化、氣候震盪、其他天氣系統等，因此仍需持續觀察。