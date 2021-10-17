全台19局屬氣象站創今年低溫紀錄　明晨再冷一波！北部探20度

▲今受冷空氣影響，迎風面北部也要提防局部大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

今天（10/17）受到今年入秋後第一波冷空氣影響，根據中央氣象局資訊指出，今天清晨平地局屬氣象站測得最低溫位於宜蘭蘇澳19.6度，離島最低溫則落在馬祖僅有19度。本島19個有人駐守的局屬氣象站中，台南以北到宜蘭13個局屬測站均測得今年入秋最低溫；離島澎湖、金門、馬祖、彭佳嶼、東吉島、蘭嶼等6局屬測站也創下今年低溫紀錄。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天受到東北風影響，北部至宜花地區整天偏涼，氣溫多在20至25度間，尤其桃園以北到宜蘭白天只有22至23度左右。其他地區則是早晚偏涼，低溫可來到22至24度，但白天高溫可回升，依舊可以來到27至30度間。北宜花地區整天偏涼，中南部則是日夜溫差大。

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劉沛滕也說，今天上半天迎風面北部、東半部容易下雨，新竹以北及宜蘭雨勢持續且明顯，有局部大雨或豪雨發生機率，對此，氣象局已針對6縣市發布大雨至豪雨特報，宜蘭縣及大台北有局部大雨或豪雨發生，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。中午過後迎風面的降雨將逐漸減少，入夜後則剩下基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率仍較高，中南部較不受影響，整天大多為多雲的天氣，只有午後在南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

至於這波東北風影響到何時，劉沛滕說，今天晚間到明天（10/18）清晨預計還會有一波低溫，北台灣預計還是會出現20度左右的低溫，但明天白天起隨即回溫，大台北白天可回升至24至25度，但感受上仍舊偏涼舒爽，實際要回溫則要等到週二（10/19），屆時北部白天高溫也可來到28至30間。

劉沛滕談到，預計週二起至週四（10/21）間東北風減弱、氣溫回升，但受到偏東風影響，期間基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨，週三至週四間，北部山區也會有局部短暫雨發生，其他地區午後則有零星短暫雷陣雨發生。

氣象局預計週五（10/22）會再有一波東北風報道，劉沛滕說，目前預測實際影響時間為週六（10/23），強度應和這一波差不多，屆時迎風面的北部、東半部地區又會有局部短暫雨發生，其他地區不受影響仍可維持多雲到晴。