冷空氣＋華南雲雨區夾擊！北台灣「這天起轉濕涼」最低溫出爐

▲周四開始冷空氣再度影響台灣，北台灣轉涼。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日起東北風減弱，迎風面的北部、東北部降雨逐漸緩和，各地白天高溫也回升1到2度，不過早晚仍偏涼。周四開始東北風再度增強，北部、東北部溫度再降至20度以下，周五起華南雲雨區也開始影響台灣，到周日前北台灣都將是溼涼天氣。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日東北風減弱，各地早晚氣溫仍偏涼，除了高雄、台東以南低溫可達20度以上外，其他地區約18、19度，各地白天高溫也回升1到2度，中南部日夜溫差較大。

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今日僅有零星回波移入，北台灣有零星降雨，桃園以南可見陽光，桃園、新竹高溫28到29度，台中以南31到32度，基隆北海岸、大台北、東半部仍是多雲偶雨，白天高溫約27到28度。明日天氣型態與今日類似，明日清晨清晨低溫較今日略高。

▲今日各地多雲到晴，降雨零星。（圖／氣象局）

周四開始東北風再度增強，華南雲雨區也會在周五影響台灣，北部、東北部天氣轉涼、整天有雨，且降雨時間拉長，有局部大雨，中南部天氣不受影響，僅中部山區、花東有局部陣雨，南部山區有午後雷雨。

而降溫情形越北邊越明顯，北部、東北部低溫約20度，高溫約23到24度，其他地區低溫則約20到21度，中南部白天高溫仍較高，此波冷空氣影響時間隨周四到周日，下周一減弱，華南雲雨區也將影響至周日。

▲周五開始華南雲雨區影響台灣，北台灣轉濕涼。（圖／氣象局）