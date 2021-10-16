快訊／東北風發威！北北基等「7縣市大雨特報」　午後變天驟降7度

▲北北基發生午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日下半天開始東北風逐漸增強，迎風面的北部、東北部逐漸轉濕涼，另外午後熱對流持續發展，中南部局部地區也有降雨，部分縣市須嚴防劇烈天氣。

氣象局表示，東北風增強及午後對流發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今(16)日基隆北海岸、宜蘭地區、大臺北山區及嘉義縣、臺南市地區、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，今天上午各地都可見陽光，下午開始天氣轉變，受到今年入秋第一波比較明顯的東北風影響，今午後到下周一清晨天氣將有明顯變化，早晚低溫約19到23度，北台灣白天高溫也下降7度，約23度左右，迎風面的北部、東北部有局部明顯降雨，可能出現大雨或豪雨，今晚到周日整天是雨勢最明顯的時間。

各地早晚低溫：

▋馬祖：19°

▋北部、宜蘭：19°~21°

▋中部、台南、花東、金門：21°~22°

▋高屏空曠處：22°~23°

各地「明顯起風、轉涼」時間點：

▋馬祖：週六(16日)近中午。

▋北部、宜蘭、金門：週六(16日)中午~下午。

▋中部、花蓮、澎湖：週六(16日)下午~傍晚。

▋南部、台東：週六(16日)晚上起