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解放軍對台一線部隊曝光跨海偵查演訓細節　3公里武裝泅渡攀崖上岸

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區73集團軍某兩棲重型合成旅偵察分隊近日在閩東某海域，模擬近岸島嶼越海偵察監視、組織整建制跨海偵察行動演練。第73集團軍某兩棲重型合成旅偵察營教導員林鋅港表示，此次偵察滲透演練，結合偵察兵「走、打、吃、住、藏、保」等行動特點，「錘鍊了兩棲偵察分隊遂行越海偵察行動的能力。」

▲解放軍73集團軍進行跨海偵查演訓。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍73集團軍進行跨海偵查演訓。（圖／翻攝央視軍事，下同）

《央視》報導，官兵們依照作戰命令採取徒步行軍的方式向數十公里外的任務地域集結。任務分隊徒步奔襲期間，相關單位還多次模擬小股「敵人」襲擾、衛星過頂偵察和炮火襲擊等多種「敵情」。

▲解放軍73集團軍進行跨海偵查演訓。（圖／翻攝央視軍事）

影片顯示，無人偵察分隊先釋放多型無人偵察機，情報處理分隊藉由回傳畫面分析研判目標區域地勢地貌、兵力部署和陣地配置，標繪目標坐標和潛在威脅。數小時後，武裝偵察分隊借助夜色全副武裝，採取無動力操舟的方式成建制抵近至目標島嶼附近海域。

▲解放軍73集團軍進行跨海偵查演訓。（圖／翻攝央視軍事）

緊接著，在距離目標登陸區3公里處，武裝偵察分隊隊員採武裝泅渡的方式向岸邊礁石接近，並透過崖壁攀登成功潛入目標島嶼叢林地。

▲解放軍73集團軍進行跨海偵查演訓。（圖／翻攝央視軍事）

登陸後，行動開始，潛伏在敵方游動哨兩側的偵察隊員同時出擊制服哨兵、佔領制高點，再利用戰場雷達、戰場電視等多種偵察手段，對區域內重要目標實施偵察監視，完成任務後，前沿偵察隊員依照作戰命令交替掩護，成功撤出任務區域。

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