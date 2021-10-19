陸航天科技集團：全球最大推力整體式固體火箭發動機試車成功

▲大陸自主研發的全球最大推力整體式固體火箭發動機。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸航天科技集團四院今（19）日試車全球推力最大、可工程化應用的整體式固體火箭發動機成功。這座發動機直徑3.5公尺，推力達500噸，採用高性能纖維復合材料殼體、高裝填整體澆注成型燃燒室、超大尺寸噴管等多項技術，對大陸航太科技推動未來大型、重型運載火箭技術發展具有指標性意義。

▲該款整體式固體火箭發動機最大推力達500噸。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，整體式固體發動機發展的同時，分段式發動機的攻關腳步也從未停歇。2020年12月30日，我國自主研製的直徑最大、裝藥量最大、工作時間最長的固體分段式助推器—民用航天3.2公尺3分段大型固體火箭發動機地面熱試車圓滿成功，極大地提升我國大型固體火箭發動機的技術和能力水平。

▲研發中的直徑3.5公尺級分段發動機共分5段，最大推力將達千噸以上。（圖／翻攝央視）

大陸航天科技集團四院憑藉500噸推力整體式固體發動機的基礎，同步展開直徑3.5公尺級分段發動機研究，據悉，該發動機分5段，最大推力將達到千噸級以上，可應用於大型、重型運載火箭固體助推器中，以滿足大陸太空探索中的應用裝備、載人登月等活動，對於運載工具的不同發展需求。