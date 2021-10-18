衛星照曝光！外媒：中國「3座空軍基地大擴建」　全都緊臨台灣

China to modernize its three airbases closest to Taiwan



The modernization of the Chinese air force bases in Longtian, Huian and Zhangzhou, all of which are between 200 and 400 kilometers from Taiwan, provides them with a strengthened forward presence near the Taiwan Strait pic.twitter.com/3G2SntLLu4 — www.anoncandanga.com (@anon_candanga) October 15, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

衛星影像公司「行星實驗室」（Planet Labs）的最新照片顯示，中國福建省3座空軍基地正在進行大規模整修與升級，疑似興建跑道、機棚、停機坪、火藥庫與行政大樓等等。上述三地非常靠近台灣，距離僅約1、200英里（約161至322公里），在兩岸情勢緊張之際，再度加劇北京入侵台灣的擔憂。

《南華早報》、美國軍事科技網站The Drive等外媒報導，龍田空軍基地疑似正在興建火藥庫，跑道兩端擴建，也開闢了新的停機坪；其中，4座新建的強化機棚是現場唯一保護性防空基礎設施，還能夠避免軍情狀態遭到敵軍窺視，而行政大樓增建暗示駐守人員增加。

附近的惠安空軍基地也出現相似擴建計畫，該地正在建造3座疑似火藥庫的貯存設施，擴展跑道與停機坪；除了現有24座遮陽機棚以外，還新建4座強化機棚，同樣投資防空設施。分析指出，北京可能也在評估應對台灣的反擊威脅。至於漳州空軍基地也在建造第3座「地對空導彈防禦基地」。

The Drive寫道，「中國的快速升級表明，他們正在採取行動，提升空軍生存能力、資產與任務隱蔽性，以及擴大增援行動的能力」，且上述工程在疫情期間持續進行至今，絲毫不受干擾，可見這些計畫的重要性。儘管目前尚無明顯變化，但在戰略方面來說，3座空軍基地將能進行更多震懾台灣的任務，強化兩棲或空降突襲行動的能力。