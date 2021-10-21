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新北青農女力向前行　三芝青農陳韻如從農真「莓」好

▲新北青農女力向前行 三芝女青農陳韻如從農真「莓」好。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三芝女青農陳韻如從農真「莓」好。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

臺灣女性參與農業事務的貢獻越來越顯著，從農早已不是男性的專利，農村女性除了負擔繁重的農務勞動，也扛起家庭照顧等功能，她們是農業經濟的推手，也是家庭與社會最重要的力量。在三芝種植草莓苗的女青農陳韻如，正是眾多農村女性的縮影。

經營「芝樂草莓園」的陳韻如，原本從事美容業，但因工作時間較長，希望能多陪伴孩子，後來離開美容業，嫁到三芝後，因先生家中有塊田地，讓她開始接觸農業，並透過叔叔的建議「草莓的種植歷史是在北部地區開始，但因環境與氣候的適應問題，未能大量推廣，但經過時代變遷及技術演進，或許可以再試試看」。

▲新北青農女力向前行 三芝女青農陳韻如從農真「莓」好。（圖／新北市農業局提供）

▲芝樂草莓園草莓苗。

農業局表示，「芝樂草莓園」目前主力作物為草莓苗，另也有販售草莓果實及草莓手工果醬（12月份過後草莓產季提供），目前10月份天氣逐漸轉涼，正是種植草莓的好時期，想親自動手體驗種植草莓樂趣可到「芝樂草莓園」臉書粉絲團訂購草莓苗。

陳韻如表示，因三芝地區冬天多雨，剛開始種植時，風雨一來導致損失慘重，但隨著時間與經驗的累積，以及網路資訊的發達，讓她更了解草莓種植的技巧，例如草莓喜歡水，但是又不能積水，所以排水性好的介質很重要，若排水性不夠好導致積水，夏天炎熱時，會把根部燙傷導致爛根。

▲新北青農女力向前行 三芝女青農陳韻如從農真「莓」好。（圖／新北市農業局提供）

▲女青農陳韻如至當地國小教導小朋友種植草莓。

陳韻如也將擔任工程師的老公常說，「人、機、料、法、環境」的原則應用到農業上，在無數次的實驗過程中，找到一套適合當地氣候的草莓育苗模式。他表示，為了多陪伴在孩子身邊，即使農忙，每周還是會抽空到學校當故事媽媽，也利用自身的專業教小朋友在校園裡體驗種草莓，未來更規劃打造草莓觀光果園，成為三芝新景點，帶動三芝地區的觀光產業。

農業局長李玟表示，婦女一直是農村家庭與社會最重要的力量，隨著時代演進，從事農耕不再只是男性的專利，對於有意願從事農業的女青年將持續提供相關輔導措施，鼓勵青農返鄉從事農耕，期盼年輕人為農業投入更多創新能量及活力，為「新北青農女力」加油！

▲新北青農女力向前行 三芝女青農陳韻如從農真「莓」好。（圖／新北市農業局提供）

▲芝樂草莓園手工草莓果醬。

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