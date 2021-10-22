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枉死女嬰頭七！網紅「拍到腳印照」：妹妹跑出去找壞人

記者陳羿妏／綜合報導

網紅「鳳梨」日前替高雄仁武刺青師好友彫博爆料，好友11月大女兒才送到保母家第2天，就疑似遭虐、頭部重創死亡。然而，前天（20日）是女嬰頭七，網紅「正義哥」徐奕在臉書PO出一張腳印照，直指「妹妹跑出去找壞人！」

▲▼網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡，腳印照。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

▲女嬰頭七出現腳印照。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

徐奕在臉書粉專《台灣協武堂「法真人」協武壇》PO出照片表示，「妹妹的頭七拍到的照片，妹妹你是不是生氣跑出去找壞人」，且從照片中的綠色盒子可見到，盒內的粉末灑到外面，且粉末出現腳印。

畫面一出，引發網友熱議，甚至有網友指出，畫面中看得到「妹妹的臉」。另外，有傳統習俗指出「亡者頭七會回家一趟」，因此有人會選擇在地上舖灑麵粉，看出踩踏足跡。

▲▼網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡，腳印照。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

▲網友表示看到女嬰的臉。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

事實上，家屬日前到保母家要求對方說出真相，過程中保母矢口否認有虐待，不斷辯稱當時是要小孩過來給自己抱，接著小孩就突然往後倒，雖然地板上有地墊，但當時小孩的高度好像還是有一部分撞到地板。保母的說詞不一與態度讓家屬更加無法接受，痛斥要她不要再說謊。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲家屬不滿保母說詞。（圖／記者賴文萱攝）

之後保母情緒激動嚎哭出聲，但臉上卻不見眼淚，而家屬見狀後痛批，「你哭不出來欸，你怎麼可以這麼假」，又想到喪女之痛，讓家屬忍不住怒吼，「你給我哭出來。」保母聽到後又稱，「我沒辦法哭出來，我的淚腺已經死掉了，我沒辦法哭出來，我沒有眼淚。」

直到20日，保母在丈夫的陪同下，才跪著前往女童的靈堂，不過，對於他們態度於表現，讓家屬忍不住怒斥，「不要再說謊」、「你承認、還原我們都可以原諒，只是要一個真相」、「講話啊，不要說對不起啦，你們怎麼害死她的，我女兒就躺在那裡欸」。

▼保母在丈夫陪同下跪著爬進靈堂致歉。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

▲▼網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

 

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