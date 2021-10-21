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社會 社會焦點 保障人權

工人宿舍吵架暴走當街「刺死同事」　殺人罪起訴請求重刑

記者郭世賢／基隆報導

基隆市從事臨時工的洪姓男子與同事顏姓男子，9月1日晚間在宿舍發生口角，洪男憤恨難平到便利商店買水果刀，刺死顏男後逃逸被逮，基隆地檢署21日依《殺人罪》起訴洪男，因累犯並請法官加重其刑。

▲▼基隆刺青男「水果刀刺頸」殺同事！散步逃亡畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲洪男臨時工超商買刀刺死同事。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

檢警調查，洪、顏都是孝三路一間人力派遣公司的臨時工，平日住在公司樓上宿舍，2人相處不睦，9月1日晚間6時許，2人在宿舍發生口角，洪男心生不滿，便到孝四路一間便利商店購買水果刀，預謀伺機教訓顏男。

返回宿舍時，見顏男正在路邊與他人聊天，洪男二話不說，拿起剛買的水果刀猛刺顏男右肩胸和後背，警消獲報送醫急救，因胸主動脈破裂出血、左側胸腔大量血胸和左肺扁塌，宣告不治。

▲▼基隆刺青男「水果刀刺頸」殺同事！散步逃亡畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲洪男持刀刺殺同事，隨後步行逃離現場。

洪男行凶後將水果刀丟棄在附近水溝，並走回宿舍打包行李離去，警方立即動員圍捕，當天晚間8時15分左右，前往虎仔山KEELUNG地標的中山一路逮捕洪男，警詢後移送地檢署偵辦。

起訴書指出，洪男有施用毒品、竊盜等前科，被桃園地院判處有期徒刑11個月，並於2019年執行完畢，現於5年內再犯有期徒刑以上之罪為累犯，籲請基隆地院加重其刑。

▲▼基隆刺青男「水果刀刺頸」殺同事！散步逃亡畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

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