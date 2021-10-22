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網購《魷魚遊戲》鬼娃公仔　開箱驚嚇「放門口避邪」！網：紙紮人

記者施怡妏／綜合報導

韓國知名影集《魷魚遊戲》，將許多韓國國民記憶的兒時遊戲化為驚悚關卡，在全球掀起大熱潮，其中遊戲《123木頭人》中的巨型鬼娃，引起許多人討論以及模仿，有網友網購了該款公仔，一打開後驚嚇爆表，雖然打扮相同，但是詭異的眼神讓人看得狂發抖，網友們笑說，「這尊才是正版的，導演沒用上」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社2）

▲原PO一打開後嚇呆。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社2）

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女網友在臉書「爆笑公社2」發文，跟女閨蜜跟風買了魷魚遊戲，逛網拍時看到劇中鬼娃的公仔，衝動之下便下單了，怎料收到商品時竟然是「恐怖版鬼娃」，「今天收到打開超驚嚇，她說是不是該放在門口避邪，這晚上起床尿尿看到會嚇到尿褲子吧」。

只見圖片中，原PO買到的公仔雖然一樣是黃襯衫配橘色洋裝，白色長襪配黑鞋，以及黑色短髮，不過臉部的容貌卻差很多，公仔的眼睛是往上斜的，嘴上塗著鮮豔的唇膏，但卻是歪一邊的，不少網友認為看起來就像「紙紮人」、「這比較像往生新娘娃娃」、「金童玉女還比較沒那麼恐怖」、「頭像紙紮人」、「老了的模樣」、「眼線畫太濃了」、「恰吉的女朋友」、「這髮際線高的嚇死人」。

其他網友則回應，「為什麼要花錢買東西來嚇自己，到後來這個東西還淪為垃圾的命運」、「這開箱就能讓人嚇到往生了」、「年輕人終究是年輕人，太衝動了」、「聖誕節快到了，可以拿去玩交換禮物」、「放門口擋煞避邪」、「右邊絕對是正版，驚嚇指數10000000up」、「根本像七月會出來的」。

▼網友們也覺得很可怕。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社2）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社2）

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